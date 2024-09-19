Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Konsumsi Minyak Biji-bijian Dapat Meracuni Tubuh? Ini Faktanya

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |22:00 WIB
Konsumsi Minyak Biji-bijian Dapat Meracuni Tubuh? Ini Faktanya
Minyak biji-bijian bisa meracuni tubuh? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PERDEBATAN sengit di media sosial tentang kesehatan, minyak biji-bijian sering menjadi sasaran kritik. Banyak klaim yang beredar di TikTok, YouTube, dan podcast menganggap bahwa minyak ini berbahaya dan dapat meracuni tubuh.

Merangkum dari SCMP, Kamis (19/9/2024) seorang profesor kedokteran di Stanford University sekaligus ilmuwan nutrisi di Stanford Prevention Research Centre, dr. Christopher Gardner, mengatakan bahwa pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar.

“Sudah sangat aneh bahwa internet begitu liar dalam mendemonisasi hal-hal ini, mereka tidak perlu ditakuti,” kata Gardner.

Salah satu alasan omega-6, yang terdapat dalam minyak biji-bijian, sering dianggap buruk adalah karena dianggap kurang efektif dalam mengurangi risiko penyakit jantung dibandingkan omega-3, jenis lemak tak jenuh ganda lainnya.

Omega-6 memang bisa bersifat pro-inflamasi, tetapi Gardner menjelaskan bahwa tingkat peradangan yang dikaitkan dengannya belum terbukti berbahaya. 

“Meskipun omega-6 bersifat pro-inflamasi, tingkat peradangan yang dikaitkan dengannya belum terbukti berbahaya,” kata Gardner.

Diet Barat umumnya mengandung lebih banyak omega-6 dibandingkan omega-3, namun Gardner menekankan bahwa konsumsi omega-6 sebenarnya tidak masalah.

Minyak biji-bijian

“Hanya saja omega-3 lebih baik,” ujarnya.

Lemak tak jenuh ganda seperti omega-6 membantu tubuh mengurangi kolesterol jahat dan menurunkan risiko penyakit jantung serta stroke. American Heart Association juga mendukung konsumsi omega-6 sebagai bagian dari diet sehat. Kritik lain juga menyebut cara produksi minyak biji-bijian yang melibatkan proses pengolahan, berbeda dengan cara sederhana menekan biji untuk minyak zaitun.

Namun, Gardner mengatakan bahwa masalah sebenarnya adalah konsumsi berlebihan makanan ultra-olahan, yang mungkin mengandung bahan berbahaya seperti sirup jagung fruktosa tinggi, gula tambahan, dan sodium.

“Minyak biji-bijian bukanlah masalah utama dalam makanan ultra-olahan,” kata Gardner.

“Sulit menyalahkan minyak biji-bijian ketika makanan ini mengandung begitu banyak hal lain,” tuturnya.

Saat memilih minyak untuk memasak, Gardner mengakui bahwa minyak zaitun adalah pilihan yang baik, terutama karena keterkaitannya dengan diet Mediterania yang sehat. Namun, dia juga menyarankan penggunaan minyak biji-bijian, seperti minyak wijen panggang, dalam berbagai hidangan untuk menambah rasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement