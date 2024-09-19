Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa yang Terjadi jika Seseorang Ditelan Seekor Ikan Paus? Ini Penjelasan Ahli

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |19:00 WIB
Apa yang Terjadi jika Seseorang Ditelan Seekor Ikan Paus? Ini Penjelasan Ahli
Apa yang terjadi jika seseorang ditelan ikan paus? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEBUAH Simulasi mendadak viral setelah memperlihatkan gambaran mengerikan tentang apa yang akan terjadi pada tubuh manusia jika ditelan oleh seekor paus sperma. Walaupun ini sangat jarang terjadi, hasil simulasi ini cukup untuk menambah daftar ketakutan yang baru.

Di dunia ini, ada berbagai cara untuk mengakhiri hidup dengan tragis, tetapi ditelan oleh paus jarang menjadi salah satunya. Lautan sendiri sudah menakutkan dengan segala misterinya, namun bayangan tentang ditelan bulat-bulat oleh raksasa lautan ini. Tentu akan sangat menyeramkan bukan?

Paus sperma, yang biasanya hidup di perairan dalam dari khatulistiwa hingga kutub. Ini bukanlah makhluk yang diharapkan untuk ditemui saat berenang. Namun, video simulasi yang dibagikan oleh Zackdfilms baru-baru ini menunjukkan bagaimana nasib seseorang jika berakhir di dalam perut makhluk laut besar ini.

Merangkum dari VT, Kamis (19/9/2024) dalam video tersebut, sang narator menjelaskan dengan detail perjalanan mengerikan yang akan dilalui seseorang jika tertelan oleh paus sperma.

Ikan paus

“Jika Anda ditelan oleh paus sperma, Anda akan dijepit melalui tenggorokan besarnya. Lalu, Anda akan melewati esofagusnya dan masuk ke dalam serangkaian ruang lambung yang penuh dengan asam pencernaan,” tuturnya.

Simulasi tersebut menggunakan boneka yang menggambarkan manusia dengan ekspresi ketakutan permanen, menunjukkan proses penghancuran tubuh di dalam perut paus.

“Asam-asam ini akan segera mulai melarutkan tubuh Anda. Namun, bahkan jika Anda bisa menghindari asam, kekurangan oksigen di dalam paus akan menyebabkan Anda sesak napas," katanya.

Tak heran, simulasi ini mengundang banyak reaksi dari publik.

“Situasi ini juga akan sepenuhnya gelap gulita, yang membuatnya semakin menakutkan," tutur salah satu penonton.

“Klaustrofobia akan membunuhku sebelum aku mencapai lambung," ujar penonton lainnya.

“Sekadar memikirkan hal ini saja sudah cukup mengerikan," kata yang lainnya.

Walaupun kemungkinan ditelan paus sperma sangat kecil, video ini berhasil memicu ketakutan bagi banyak orang. Bahkan, beberapa mulai membayangkan bagaimana kisah tokoh Alkitab, Yunus, yang disebut berhasil selamat dari kejadian serupa.

