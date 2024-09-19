Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

8 Posisi Tidur Rekomendasi untuk Penyakit Darah Tinggi hingga Sakit Punggung

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |13:10 WIB
8 Posisi Tidur Rekomendasi untuk Penyakit Darah Tinggi hingga Sakit Punggung
8 Posisi Tidur Rekomendasi untuk Penyakit Darah Tinggi hingga Sakit Punggung, (Foto: Ilustrasi Freepik)
A
A
A

TIDUR di malam hari, sangat mempengaruhi kondisi kita saat bangun di pagi hari. Beberapa penyakit ternyata memiliki posisi tidur tertentu untuk mengurangi sakit yang dideritanya.

Berikut 8 rekomendasi posisi tidur untuk sejumlah penyakit seperti dinukil dari Times of India, Kamis (19/92024):

1. Tidur Miring ke Kanan

Tidur dengan posisi ini akan membantu mencegah penyakit jantung. Posisi ini ditenggarai dapat mengurangi tekanan pada jantung.

Meski demikian, posisi tidur ini dapat menyebabkan nyeri ulu hati dan meningkatkan dengkuran. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan World Journal of Clinical Cases menunjukkan posisi tidur ini dapat menyebabkan refluks.

8 Posisi Tidur Rekomendasi untuk Penyakit Darah Tinggi hingga Sakit Punggung 

2. Tidur Miring ke Kiri

Tidur miring ke kiri direkomendasikan untuk Anda yang memiliki penyakit pencernaan. Posisi tidur ini dapat mengurangi keparahan refluks asam dan dapat membantu mengoptimalkan fungsi jantung.

Posisi ini direkomendasikan untuk wanita hamil karena meningkatkan sirkulasi janin dan mengurangi tekanan pada vena cava inferior.

3. Posisi untuk Penderita Darah Tinggi

Untuk penderita darah tinggi, disarankan untuk miring ke kiri karena dapat mengurangi tekanan pada pembuluh darah. Sementara itu, Asosiasi Jantung Amerika merekomendasikan penderita tidak tidur terlentang.

4. Masalah Pencernaan

Untuk Anda yang mengalami masalah pencernaan, tidur yang ideal adalah miring ke kiri. Posisi ini menjaga isi lambung tetap di bawah esofagus sehingga kecil kemungkinan asam lambung naik kembali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/483/3055687/pria-ini-bagikan-teknik-tidur-hanya-dalam-2-menit-ini-rahasianya-KLJphz6nST.jpg
Pria Ini Bagikan Teknik Tidur Hanya dalam 2 Menit, Ini Rahasianya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/483/3038758/jangan-biarkan-ngorok-merusak-kesehatan-anda-pesan-dari-gritte-agatha-dan-dr-andreas-GoTV0JMdad.jpg
Jangan Biarkan Ngorok Merusak Kesehatan Anda: Pesan dari Gritte Agatha dan Dr. Andreas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/612/3036738/tidur-UV9w_large.jpg
6 Faktor Penyebab Anda Kerap ke Toilet saat Tidur Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/612/3033356/risiko_buruk_tidur_pakai_lampu_menyala-a83H_large.jpg
Suka Tidur dengan Lampu Kamar Menyala? Waspada Dampak Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/483/2977254/kualitas-tidur-yang-buruk-pengaruhi-kesehatan-mental-dan-dismorfia-otot-kok-bisa-U7UUzwXJOt.jpg
Kualitas Tidur yang Buruk Pengaruhi Kesehatan Mental dan Dismorfia Otot, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/483/2968579/segudang-manfaat-tidur-dengan-posisi-miring-D7IhNNTuSu.jpg
Segudang Manfaat Tidur dengan Posisi Miring
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement