8 Posisi Tidur Rekomendasi untuk Penyakit Darah Tinggi hingga Sakit Punggung

8 Posisi Tidur Rekomendasi untuk Penyakit Darah Tinggi hingga Sakit Punggung, (Foto: Ilustrasi Freepik)

TIDUR di malam hari, sangat mempengaruhi kondisi kita saat bangun di pagi hari. Beberapa penyakit ternyata memiliki posisi tidur tertentu untuk mengurangi sakit yang dideritanya.

Berikut 8 rekomendasi posisi tidur untuk sejumlah penyakit seperti dinukil dari Times of India, Kamis (19/92024):

1. Tidur Miring ke Kanan

Tidur dengan posisi ini akan membantu mencegah penyakit jantung. Posisi ini ditenggarai dapat mengurangi tekanan pada jantung.

Meski demikian, posisi tidur ini dapat menyebabkan nyeri ulu hati dan meningkatkan dengkuran. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan World Journal of Clinical Cases menunjukkan posisi tidur ini dapat menyebabkan refluks.

2. Tidur Miring ke Kiri

Tidur miring ke kiri direkomendasikan untuk Anda yang memiliki penyakit pencernaan. Posisi tidur ini dapat mengurangi keparahan refluks asam dan dapat membantu mengoptimalkan fungsi jantung.

Posisi ini direkomendasikan untuk wanita hamil karena meningkatkan sirkulasi janin dan mengurangi tekanan pada vena cava inferior.

3. Posisi untuk Penderita Darah Tinggi

Untuk penderita darah tinggi, disarankan untuk miring ke kiri karena dapat mengurangi tekanan pada pembuluh darah. Sementara itu, Asosiasi Jantung Amerika merekomendasikan penderita tidak tidur terlentang.

4. Masalah Pencernaan

Untuk Anda yang mengalami masalah pencernaan, tidur yang ideal adalah miring ke kiri. Posisi ini menjaga isi lambung tetap di bawah esofagus sehingga kecil kemungkinan asam lambung naik kembali.