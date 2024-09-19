Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hebat, Kepulauan Riau Kini Sudah Bisa Lakukan Operasi Bypass Jantung dan Neurointervensi

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |21:00 WIB
Hebat, Kepulauan Riau Kini Sudah Bisa Lakukan Operasi Bypass Jantung dan Neurointervensi
Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Foto: laman resmi Kemenkes)
A
A
A

OPERASI Bypass Jantung atau Coronary Artery Bypass Graft Surgery (CABG) serta Neurointervensi Perdana di RSUD Ahmad Tabib Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, telah sukses dilaksanakan. Operasi ini terlaksana berkat kerja sama dan pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita Jakarta serta RSUP Pusat Otak Nasional dr. Mahar Mardjono.

Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin tidak menyangka Kepulauan Riau dapat melakukan operasi jantung terbuka, yang sebelumnya hanya bisa ditemui di kota-kota besar. Menkes menilai, salah satu faktor keberhasilan Kepulauan Riau melakukan operasi bypass jantung adalah dukungan penuh dari kepala daerah.

“Kami bisa melihat operasi jantung terbuka di Rumah Sakit Tanjung Pinang. Yang kebayang, biasanya operasi begini hanya di Jakarta, Surabaya, Medan. Jadi, saya mau ucapkan terima kasih ke Pak Gubernur,” kata Menkes.

Dia berharap dengan keberhasilan ini, masyarakat Kepulauan Riau tidak perlu lagi berobat ke luar daerah. Karena kini, akses layanan kesehatan untuk penyakit jantung dan saraf tersedia di wilayah mereka.

“Jadi pasien tidak perlu dibawa keluar daerah. Tidak banyak kabupaten/kota yang bisa melakukan ini,” katanya.

Menkes juga menjelaskan bahwa belum meratanya layanan kesehatan untuk penyakit stroke dan jantung di berbagai daerah disebabkan oleh keterbatasan jumlah dokter spesialis. Adapun, untuk alat kesehatan, pemerintah secara bertahap telah memenuhi semua daerah dengan Catheterization Laboratory (Cath Lab).

Menkes mengatakan, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan bahwa hingga saat ini pemerintah telah mengirimkan Cathlab ke 244 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, hanya 140 daerah yang memiliki dokter spesialis.

Menkes Budi

“Namun, yang dokternya ada hanya 140. Tanjung Pinang ini salah satu yang ada dokter spesialisnya, bahkan di Batam saja belum ada,” ujar Menkes.

Menkes menargetkan, hingga 2027, seluruh rumah sakit di 514 kabupaten/kota di Indonesia akan memiliki alat Cath Lab. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis jantung dan saraf, Kemenkes juga telah menyiapkan program beasiswa ke luar negeri, seperti ke Tiongkok dan Amerika Serikat.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan rasa bahagia dan bangganya atas keberhasilan RSUD Ahmad Tabib dalam melaksanakan operasi bypass jantung pertamanya.

“Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa melakukan bypass untuk operasi jantung dan juga neurointervensi. Saya kira satu kemajuan yang baik dan luar biasa,” katanya.

Ansar mengungkapkan, keberhasilan RSUD Ahmad Tabib tersebut merupakan wujud nyata dari program pengampuan Kemenkes, khususnya RSJPD Harapan Kita dan RSU Pusat Otak Nasional dr Mahar Mardjono, yang bertujuan mendorong setiap daerah mampu menangani penyakit jantung.

Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk perhatian yang sangat luar biasa pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya wilayah Kepulauan Riau, mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan.

“Bayangkan kalau Kementerian Kesehatan tidak memiliki kebijakan ini. Setiap orang sakit seperti ini harus diboyong ke Jakarta, maka menjadi beban yang menumpuk juga di rumah sakit-rumah sakit di Jakarta,” ucapnya.

“Saya ucapkan terima kasih buat Pak Menteri, Tim RSJPD dan RSPON yang membantu rumah sakit ini dan masyarakat di Kepri untuk mendapatkan pelayanan di bidang khusus ini yang terbaik,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/481/3150869/dokter-mOZx_large.jpg
Ternyata Ini Penyebab Banyak Masyarakat Indonesia Berobat ke Penang Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/481/3150555/kek_kesehatan-9cru_large.jpg
Perbanyak KEK Kesehatan, Presiden Prabowo Tugaskan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/481/3142755/rs-rvBX_large.jpg
Jatuh Bangun Pendiri RS Abdi Waluyo Bangun Fasilitas Kesehatan di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/481/3073047/rumah_sakit-qzes_large.jpg
Biaya Medis di Indonesia Alami Lonjakan Usai Pandemi Covid-19, Tertinggi Rawat Inap dan Rawat Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/481/3067961/praktik-ilegal-perbesar-alat-kelamin-akhirnya-terungkap-20-tahun-beroperasi-tanpa-izin-NZZlUeWyT3.jpg
Praktik Ilegal Perbesar Alat Kelamin Akhirnya Terungkap, 20 Tahun Beroperasi Tanpa Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/481/3062852/4-kriteria-memilih-klinik-fertilitas-yang-baik-untuk-program-hamil-harus-berstandar-rtac-94d4tBhjbm.jpg
4 Kriteria Memilih Klinik Fertilitas yang Baik untuk Program Hamil, Harus Berstandar RTAC!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement