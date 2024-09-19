Kelahiran Kambing Mirip Alien Hebohkan Satu Kampung

Bayi kambing yang disebut alien karena mengalami penyakit Siklopia (Foto: The Jam Press)

KELAHIRAN seekor kambing yang mirip seperti alien menghebohkan satu kampung. Bayi kambing unik tersebut dilahirkan awal September 2024 lalu dan menyita perhatian warga.

Peristiwa ini terjadi di Sirsaud, Shivpuri, Madhya Pradesh, India. Kambing itu disebut alien karena memiliki bola mata menyatu di tengah wajah, tetapi tidak memiliki kelopak mata, dan tidak bisa berkedip.

Pemilik kambing, Kheri Rajak, mengatakan, bayi kambing alien ini lahir tidak lama dengan satu kambing lainnya. Beruntungnya, kambing lainnya lahir dengan kondisi normal.

Kheri menerka, bayi kambing Alien itu menderita siklopia, yaitu cacat bawaan yang ditandai dengan menyatunya kedua rongga mata menjadi satu rongga yang berisi satu mata.

Siklopia dapat disebabkan oleh mutasi genetik, paparan zat teratogenik, kelainan kromosom, penyakit ibu, atau gizi buruk.

Kebanyakan embrio yang cacat mengalami keguguran atau lahir mati, tetapi sejumlah kecil lahir hidup dan mati beberapa jam kemudian.

Dalam beberapa kasus yang didokumentasikan pada hewan ternak, hidung dan mulut gagal terbentuk, atau hidung tumbuh dari langit-langit mulut. Hal ini menghambat aliran udara dan hewan tersebut mati lemas dalam hitungan jam.

(Kemas Irawan Nurrachman)