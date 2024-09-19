Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Uno Resmikan Hotel Masjid Jogokariyan Hasil Wakaf Umat di Sleman DIY

Yohanes Demo , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |17:56 WIB
Sandiaga Uno Resmikan Hotel Masjid Jogokariyan Hasil Wakaf Umat di Sleman DIY
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan Hotel Masjid Jogokariyan yang berada di kawasan wisata Kaliurang, Sleman, DIY pada Kamis (19/09/2024). Hotel tersebut merupakan salah satu cabang usaha yang dimiliki oleh Masjid Jogokaryan.

Pada kesempatan itu, Sandi menyebut, pembangunan Hotel Masjid Jogokariyan di kawasan wisata Kaliurang menggunakan dana wakaf yang dikelola oleh Masjid Jogokariyan. Menurut dia, pengelolaan semacam ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi ekonomi umat. 

"Dari hasil yang dikelola di sini nantinya selain memberikan pelayanan yang berprinsip syariah juga bisa digunakan untuk kemakmuran Masjid Jogokariyan dan juga jamaahnya," ungkap Sandi.

Ia turut mengapresiasi langkah pengurus Masjid Jogokariyan dalam mengembangkan dana yang diperoleh dari umat. Sejauh yang ia ketahui, baru Masjid Jogokariyan yang memiliki kerja sama bisnis di bidang perhotelan.

"Yang secara khusus saya melihat baru Masjid Jogokariyan, tapi saya yakin masih ada lagi di seluruh Indonesia. Tapi tentunya ini harus lebih ditingkatkan lagi, karena selama ini terkesan yang membangun hotel itu adalah investor," terangnya.

Tak hanya itu, mantan Wagub DKI Jakarta yang hadir meresmikan hotel juga memberikan wakaf satu kamar hotel tipe VIP. Sebelumnya, ia berjanji untuk menjalin kerja sama dengan Masjid Jogokariyan.

Sementara itu, Dewan Syuro Masjid Jogokaryan, Ustadz Muhammad Jazir mengatakan, pengembangan usaha ini sepenuhnya berasal dari uang wakaf yang disumbangkan oleh umat. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk mengakuisisi hotel yang sebelumnya sudah ada di kawasan tersebut.

"Jadi setelah semua itu lunas, kita gunakan untuk penyediaan kamar, upgrade kamar. Tadinya kan kamar-kamar kelas pelajar, sekarang menjadi kamar yang layak untuk tempat menginap," kata Jazir

Di hotel ini, kata dia, menyediakan 14 kamar berbagai tipe dan ukuran. Di antaranya kelas VIP, deluxe dan reguler. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182370//sandi-3hgL_large.jpg
Gandeng MNC Peduli, Sandiaga Uno Optimistis UMKM Desa Lebih Terpromosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544//sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167626//odol-AJjh_large.jpg
5 Manfaat Lain Odol yang Tak Banyak Orang Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/206/3162338//merah_putih_one_for_all-Itr3_large.JPG
Ramai Dikritik, Kemenparekraf Buka Suara soal Film Animasi Merah Putih: One For All
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/57/3158686//kemenparekraf_dan_canva_menandatangani_mou_kemitraan-wsUM_large.jpeg
Gandeng Canva, Kemenparekraf Dorong Inovasi dan Majukan Ekonomi Digital Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/65/3151551//sandiaga_uno-LVJt_large.jpg
Sandiaga Uno Larang Anaknya Ikut Beasiswa LPDP, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement