Jelang Masa Akhir Tugas, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Beri Pesan Menyentuh

ANGELA Tanoesoedibjo akan mengakhiri tugasnya sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) pada Oktober bulan depan. Namun, dirinya mengingatkan kepada jajaran Kemenparekraf untuk terus berinovasi untuk meningkatkan sektor parekraf Indonesia.

Seperti diketahui, Kemenparekraf menjadi salah satu kementerian yang mencatatkan hasil positif. Tahun ini, sebanyak 7,75 juta wisatawan mancanegara mengunjungi Indonesia, dan lebih dari 598 juta wisatawan nusantara melakukan perjalanan domestik, hingga Juli 2024.

"Sebentar lagi saya akan mengakhiri tugas saya sebagai Wamenparekraf, saya titip pesan kepada teman-teman saya di kemenparekraf serta seluruh satkeholders, jangan pernah lupakan inovasi," kata Angela dalam sambutannya secara virtual di acara Wonderfull Indonesia Outlook 2024/2025, di Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024).

Menurut Angela, inovasi merupakan kunci utama untuk bersaing secara global dan menghadapi tantangan perkembangan teknologi yang pesat. Selain itu, Wamenparekraf mengingatkan untuk terus melakukan kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga dan pihak terkait lainnya.

"Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah pusat, private sector, serta seluruh stakeholders lainnya. Tanpa kolaborasi akan sulit bagi parekraf untuk mencapai target yang telah ditentukan," tuturnya.