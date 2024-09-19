Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Ungkap 2 Kunci Gaet Wisatawan, Apa Saja?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |17:35 WIB
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Ungkap 2 Kunci Gaet Wisatawan, Apa Saja?
Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo (Foto: dok. Kemenparekraf)
WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo mengungkap kunci untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Cara ini diyakini bakal membuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Indonesia makin berkembang.

Sebagai informasi, Wamenparekraf Angela mengungkapkan hingga Juli 2024, sebanyak 7,75 juta wisatawan mancanegara mengunjungi Indonesia, sepanjang tahun ini. Sementara itu, lebih dari 598 juta wisatawan nusantara melakukan perjalanan domestik. 

Menurutnya, pertumbuhan sektor ekraf akan bergantung pada inovasi, kreativitas, serta kolaborasi antar-sub-sektor. Sedangkan di sisi pariwisata harus meningkatkan pengalaman wisata dengan masyarakat lokal.

"Tren di sektor pariwisata semakin mengarah pada perjalanan yang berkesadaran dan berdampak. Wisatawan ini lebih cenderung mencari pengalaman yang menginspirasi, memunculkan treat by a local, di mana mereka bisa mengeksploarasi destinasi melalui kacamata warga lokal," kata Angela dalam sambutannya dalam acara Wonderfull Indonesia Outlook 2024/2024 melalui tayangan video, di Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024).

"Sedangkan tren di sektor ekraf didorong oleh peran kuat media sosial dalam hal branding," sambung dia.

Guna mencapai hal tersebut, Wamen Angela mengungkapkan dua hal yang dapat mendorong peningkatan parekraf. Salah satunya adalah berkelanjutan dengan memanfaatkan beragam bahan yang dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang bernilai tinggi.

 

