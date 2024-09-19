Angela Tanoesoedibjo Minta Capaian Positif Parekraf Dipertahankan

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo resmi membuka Wonderfull Indonesia Outlook 2024/2025. Pada kesempatan itu, Angela meminta untuk pencapaian positif di sektor parekraf dipertahankan.

Angela mengungkapkan hingga Juli 2024, sebanyak 7,75 juta wisatawan mancanegara mengunjungi Indonesia, sepanjang tahun ini. Sementara itu, lebih dari 598 juta wisatawan nusantara melakukan perjalanan domestik.

"Perolehan Indonesia telah mencapai 7,46 juta miliar dolar dengan nilai ekraf capai Rp749,58 triliun. Nilai ekspor produk kreatif telah capai 12,36 miliar dolar," kata Angela dalam sambutannya secara daring di Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024).

"Capaian ini menunjukkan bahwa sektor Parekraf mampu bertahan di tengah kondisi global yang dinamis, tapi dapat terus melangkah maju menuju Indonesia lebih kompetitif dan berkelanjutan," lanjutnya.

Ke depannya, Angela yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai dari sektor pariwisata. Tapi, ia mengingatkan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk terus berinovasi serta meningkatkan kualitasnya.

"Dalam expert survei Outlook Parekraf pada tahun 2024-2025, yang dirilis hari ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata ke depan akan ditentukan oleh stabilitas ekonomi dan pengembangan destinasi yang berkualitas dan inovatif," ujarnya.