HOME WOMEN FOOD

Berapa Lama Anak Picky Eater Bisa Terima Makanan Baru?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |14:06 WIB
Berapa Lama Anak Picky Eater Bisa Terima Makanan Baru?
Anak PIcky Eater. (Foto: Freepik)
A
A
A

SALAH satu masalah yang kerap dihadapi orang tua ketika menyuruh anaknya makan adalah mereka kerap memilih makanan yang akan dimakan alias picky eater. Memang, bukan masalah mudah menghadapi anak-anak yang picky eater.

Dokter spesialis anak lulusan Universitas Gadjah Mada, Fitria Mahrunnisa, mengutarakan pentingnya orang tua mengenalkan beragam makanan pada anak sejak dini untuk mencegah makanan buruk obesitas.

"Cara utamanya adalah dengan terus mengenalkan berbagai jenis makanan sejak awal MPASI dengan menetapkan aturan makan dan nutrisi yang tepat untuk anak," kata dia seperti dilansir dari Antara.

Dosen Universitas Islam Jakarta Sirif Hedayatullah mengatakan, penerapan pola makan dan pengenalan macam-macam makanan sejak makanan diberikan ASI atau MPASI, akan membiasakan anak mengonsumsi makanan yang beragam.

"Anak-anak boleh makan makanan tinggi asam seperti dendeng, daging dan telur coklat, puding susu keju. Pertumbuhan jaringan yang tertunda mempengaruhi GTM (implantasi) pada anak,” kata Fitria.

Halaman:
1 2
      
