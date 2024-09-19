Resep Kue Cubit, Jajanan Pasar Favorit Anak-Anak

RESEP kue kali ini adalah kue cubit yang menjadi kuliner sekitar sekolahan. Kue cubit memang kerap jadi jajanan pasar favorit anak-anak.

Berikut resep cara membuat kue cubit, seperti dilansir dari akun Cookpad Frielingga Sit, @frielinggasit. Resep ini pun cukup untuk membuat 15 buah kue cubit.

Bahan-bahan

Buttermilk

1 sendok teh air jeruk nipis

50 mililiter Santan

Bahan lainnya

1 butir telur

30 gram Gula Pasir

50 mililiter Santan

80 gram terigu serbaguna

1/4 sendok teh vanili bubuk

1/4 sendok teh BP double acting

2 sendok makan meises

Cara Membuat

1. Tambahkan 1 sendok teh air jeruk lemon pada santan. Diamkan sampai sedikit mengental sekitar 5 hingga 10 menit

2. Kocok telur dan Gula Pasir dengan whisk sampai gula larut. Masukkan buttermilk dan susu kocok rata

3. Campur terigu, vanili dan BP, aduk rata lalu masukkan dalam

4. Bowl kocokan telur, aduk rata, diamkan adonan selama 15 menit

5. Panaskan cetakan poffertjes dengan api kecil-sedang lalu oles tipis dengan margarin dan minyak

6. Tuang adonan memenuhi 3/4 tinggi cetakan

7. Setelah mulai berpori, taburi meises, tutup cetakan dan masak sampai matang atau permukaan kue kering saat disentuh

8. Keluarkan kue dengan cara dicongkel dengan tusuk sate, sajikan hangat.

(Martin Bagya Kertiyasa)