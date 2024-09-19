4 Jenis Teh Bantu Meningkatkan Kesehatan Usus

MENJALANI kehidupan yang serba cepat saat ini, kebiasaan makan yang tidak teratur dan gaya hidup yang kurang bergerak dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk masalah pencernaan, termasuk di dalamnya terkiat kesehatan usus.

Padahal, sama dengan organ tubuh lainnya, kesehatan usus sangat penting untuk dijaga. Kesehatan usus memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Apalagi saat sering hujan seperti sekarang, menjaga kesehatan pencernaan menjadi lebih krusial karena kondisi lembap dapat melemahkan fungsi pencernaan.

Nah, untuk meningkatkan kesehatan usus, selain mengonsumsi probiotik, makanan kaya serat, dan tetap terhidrasi, bisa juga disokong dengan konsumsi teh herbal juga bisa menjadi solusi alami yang efektif untuk menjaga kesehatan pencernaan. Inilah empat jenis teh yang bermanfaat untuk kesehatan usus, seperti diwarta dari Times of India, Kamis (19/9/2024)

1. Teh peppermint: Dibuat dari daun mint, dikenal memiliki banyak manfaat kesehatan, terutama dalam mendukung kesehatan pencernaan.

Foto: Jcomp/Freepik

Kandungan mentol dan nutrisi penting lainnya di dalamnya membantu meredakan gangguan pencernaan, perut penuh gas, dan keasaman. Teh ini juga membantu meningkatkan nafsu makan dan menenangkan pikiran.