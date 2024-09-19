Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Jenis Teh Bantu Meningkatkan Kesehatan Usus

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |13:30 WIB
4 Jenis Teh Bantu Meningkatkan Kesehatan Usus
4 Jenis Teh Bantu Meningkatkan Kesehatan Usus (Foto: azerbaijan_stockers/Freepik)
A
A
A

MENJALANI kehidupan yang serba cepat saat ini, kebiasaan makan yang tidak teratur dan gaya hidup yang kurang bergerak dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk masalah pencernaan, termasuk di dalamnya terkiat kesehatan usus.

Padahal, sama dengan organ tubuh lainnya, kesehatan usus sangat penting untuk dijaga. Kesehatan usus memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Apalagi saat sering hujan seperti sekarang,  menjaga kesehatan pencernaan menjadi lebih krusial karena kondisi lembap dapat melemahkan fungsi pencernaan.

Nah, untuk meningkatkan kesehatan usus, selain mengonsumsi probiotik, makanan kaya serat, dan tetap terhidrasi, bisa juga disokong dengan konsumsi teh herbal juga bisa menjadi solusi alami yang efektif untuk menjaga kesehatan pencernaan. Inilah empat jenis teh yang bermanfaat untuk kesehatan usus, seperti diwarta dari Times of India, Kamis (19/9/2024)

1. Teh peppermint: Dibuat dari daun mint, dikenal memiliki banyak manfaat kesehatan, terutama dalam mendukung kesehatan pencernaan.

Foto: Jcomp/Freepik
Foto: Jcomp/Freepik

Kandungan mentol dan nutrisi penting lainnya di dalamnya membantu meredakan gangguan pencernaan, perut penuh gas, dan keasaman. Teh ini juga membantu meningkatkan nafsu makan dan menenangkan pikiran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/482/3191142//minuman-Zm87_large.jpg
Hati-hati! Bisa Jadi Minuman Favoritmu Ancam Kesehatan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/298/3184799//es_kopi-ISL7_large.jpg
Eits, Waspadai 6 Minuman Ini yang Ternyata Tinggi Gula!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177320//edamame-xSlI_large.jpg
Produk Karet hingga Edamame RI Diborong Singapura dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174772//babe_haikal-6gGP_large.jpg
Produk Tak Bersertifikat Halal Akan Dinyatakan Ilegal Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170662//soda-eTOW_large.jpg
5 Minuman yang Wajib Dihindari saat Diet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/612/3130035//3_minuman_yang_bikin_kulit_cantik_dan_terawat-s3O5_large.jpg
3 Minuman yang Bikin Kulit Cantik dan Terawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement