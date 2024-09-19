Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Asal Nempel, Ternyata Harga Gantungan Tas Nagita Slavina Bikin Urut Dada

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |11:30 WIB
Asal Nempel, Ternyata Harga Gantungan Tas Nagita Slavina Bikin Urut Dada
Asal Nempel, Harga Gantungan Tas Nagita Slavina Bikin Elus Dada (Foto: Instagram @style_nagitaslavina)
GAYA fashion pilihan Nagita Slavina memang terkenal selalu terlihat mewah. Gaya fesyen mewah ala Mama Gigi-begitu ia akrab disapa, bukan hanya seputar pakaian, sepatu, atau perhiasan, hingga tas, tapi juga meliputi aksesori kecil seperti gantungan tas atau bag charm yang saat ini sedang tren.

Ya, beberapa item fashion koleksi Nagita, contohnya seperti gantungan tas juga tak kalah mahal nan branded. Padahal barangnya terlihat punya desain simpel dan  berukuran kecil. 

Contohnya, bag charm menjuntai  panjang di bagian tengah tas hitam yang Nagita jinjing baru-baru ini. Gantungan tas dengan aksen simbol gajah kecil bewarna merah muda yang manis dan cute.

Foto: Instagram @fashion_selebriti
Foto: Instagram @fashion_selebriti

Sekilas gantungan tas itu tampak asal nempel begitu saja di tas hitam yang ia tenteng tersebut. Padahal setelah ditelusuri, harga gantungan tas tersebut melebihi UMP (Upah Minimum Provinsi) Jakarta. 

Mengutip dari Instagram @fashion_selebriti, Kamis (19/9/2024) gantungan tas berbentuk liontin gajah di tas istri Raffi Ahmad tersebut adalah salah satu koleksi aksesori keluaran rumah mode mewah dunia, Loewe.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
