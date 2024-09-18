Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mau Mengenal Diri Sendiri, 4 Zodiak Ini Jago Self Reflection

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |20:00 WIB
Mau Mengenal Diri Sendiri, 4 Zodiak Ini Jago Self Reflection
4 Zodiak Jago Self Reflection (Foto: Freepik)
A
A
A

DALAM  dunia yang serba cepat ini, tidak semua orang meluangkan waktu untuk merenung dan merefleksikan diri mereka sendiri.

Maka jika Anda termasuk orang-orang yang mau mengenal dirinya sendiri, salah satunya dengan refleksi diri atau self reflection, mungkin Anda masuk dalam kategori zodiac ini.

Sebab, secara astrologi ada beberapa zodiak sangat ahli dalam refleksi diri, dan kemampuan ini menjadikan mereka lebih sadar akan perasaan, perilaku, dan motivasi dirinya sendiri. Mengutip Bustle, Sabtu (21/9/2024) berikut adalah empat zodiak yang paling jago dalam self reflection.

1. Virgo: Para Virgo selalu memikirkan tujuan dan ambisi mereka, bahkan ketika dirinya  sedang beristirahat. Tipe orang yang merenung tentang segala sesuatu yang telah mereka lakukan dalam sehari dan mencari cara untuk memperbaiki diri.

Para pemilik zodiak Virgo menggunakan kebiasaan ini untuk tetap fokus pada impian dan hubungan mereka, menjadikan mereka individu yang sangat terorganisir dan penuh perhatian.

2. Scorpio: Punya karakter yang mendalam dan introspektif. Suka  diam dan merenung, memikirkan pengalaman masa lalu dan bagaimana peristiwa tersebut membentuk diri mereka saat ini.

Sebagai zodiak yang penuh empati, Scorpio juga mahir memahami emosi orang lain, menjadikan mereka pendengar yang baik dan sahabat yang bisa diandalkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174//zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192097//shio-Mwvr_large.jpg
Daftar Shio Paling Beruntung di Tahun Kuda Api 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759//zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353//zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/614/3183612//zodiak-U3yO_large.jpg
Bolehkah Percaya Ramalan Zodiak dalam Islam? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826//zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement