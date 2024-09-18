Mau Mengenal Diri Sendiri, 4 Zodiak Ini Jago Self Reflection

DALAM dunia yang serba cepat ini, tidak semua orang meluangkan waktu untuk merenung dan merefleksikan diri mereka sendiri.

Maka jika Anda termasuk orang-orang yang mau mengenal dirinya sendiri, salah satunya dengan refleksi diri atau self reflection, mungkin Anda masuk dalam kategori zodiac ini.

Sebab, secara astrologi ada beberapa zodiak sangat ahli dalam refleksi diri, dan kemampuan ini menjadikan mereka lebih sadar akan perasaan, perilaku, dan motivasi dirinya sendiri. Mengutip Bustle, Sabtu (21/9/2024) berikut adalah empat zodiak yang paling jago dalam self reflection.

1. Virgo: Para Virgo selalu memikirkan tujuan dan ambisi mereka, bahkan ketika dirinya sedang beristirahat. Tipe orang yang merenung tentang segala sesuatu yang telah mereka lakukan dalam sehari dan mencari cara untuk memperbaiki diri.

Para pemilik zodiak Virgo menggunakan kebiasaan ini untuk tetap fokus pada impian dan hubungan mereka, menjadikan mereka individu yang sangat terorganisir dan penuh perhatian.

2. Scorpio: Punya karakter yang mendalam dan introspektif. Suka diam dan merenung, memikirkan pengalaman masa lalu dan bagaimana peristiwa tersebut membentuk diri mereka saat ini.

Sebagai zodiak yang penuh empati, Scorpio juga mahir memahami emosi orang lain, menjadikan mereka pendengar yang baik dan sahabat yang bisa diandalkan.