Kepo dan Trust Issue, 2 Zodiak Ini Suka Periksa Ponsel Pasangannya

PONSEL saat ini sudah seperti diari berjalan bagi setiap orang. Tak hanya data, tapi juga kemungkinan banyak rahasia di dalamnya.

Maka tak heran, saat menjalin hubungan asmara dengan seseorang, ada sebagian orang yang terkadang berkeinginan untuk mengintip ponsel pasangannya karena penasaran hingga ada isu krisis kepercayaan.

Dikutip dari Bustle, Sabtu (21/9/2024) dari dunia astrologi, kecenderungan ini sedikit banyak ada pada dua zodiak berikut ini.

1. Cancer: Sebagai tanda air yang sensitif, Cancer sangat dipengaruhi oleh emosi dan perasaan. Tipe orang yang sentimental dan penuh kasih sayang, namun pada saat yang sama, mereka juga sangat protektif terhadap diri sendiri. Kecurigaan terhadap pasangan dapat muncul jika dirinya merasa hubungan mereka sedang terancam.

2. Scorpio: Jika punya rasa tidak aman yang belum terselesaikan, bisa membuat si Scorpio curiga terhadap pasangan. Jika mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, beberapa Scorpio mungkin membenarkan tindakan mengintip ponsel pasangan sebagai cara untuk mencari kebenaran atau bahkan membalas dendam.

(Rizky Pradita Ananda)