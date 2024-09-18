Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Suka Terjebak di Masa Lalu, Scorpio Nomor 1

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |12:00 WIB
4 Zodiak Suka Terjebak di Masa Lalu, Scorpio Nomor 1
4 Zodiak Suka Terjebak di Masa Lalu (Foto: Freepik)
A
A
A

JIKA bagi sebagian orang masa lalu tak perlu lagi digubris, tak sedikit juga orang yang suka bernostalgia dengan masa lalu.

Salah satunya sering kali merasa nostalgia ketika mengingat masa muda. Tipe individu yang sangat percaya bahwa masa kecil adalah fondasi yang membentuk kehidupan dirinya  hingga saat ini.

Berikut adalah beberapa zodiak yang paling sering merindukan masa lalu, dan suka terjebak di dalamnya. Sebagaimana dilansir dari  Pinkvilla, Sabtu (21/9/2024)

1. Scorpio: Saat berhubungan dengan kehidupan pribadi, Scorpio sering terjebak dalam kenangan masa lalu, salah satunya masa kecil. Kenangan tentang kehangatan dan rasa aman di masa lalu sering terlintas dalam pikiran.

2. Cancer: Para pemilik zodiac ini disebut suka punya kerinduan terhadap masa kecil. Ketika menghadapi ketidakpastian dalam hidup, si Cancer sering merindukan perasaan aman yang pernah mereka rasakan di masa kecil bersama orang tua.

 

Telusuri berita women lainnya
