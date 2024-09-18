Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Zodiak yang Paling Dibenci dan Tak Cocok dengan Scorpio

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |22:00 WIB
Zodiak yang Paling Dibenci dan Tak Cocok dengan Scorpio
Zodiak yang Paling Dibenci dan Tak Cocok dengan Scorpio (Foto: Freepik)
A
A
A

ZODIAK yang Paling Dibenci dan Tak Cocok dengan Scorpio, informasi menarik untuk dibahas dan akan dipaparkan pada artikel singkat berikut ini

Dari kacamata dunia astrologi dan seluk beluknya, disebutkan ada beberapa nama zodiak yang kurang beruntung dan dibenci oleh orang lain, salah satunya oleh zodiak Scorpio. Biasanya kebencian berasal dari kesalahpahaman dan kurangnya kecocokan antara satu sama lain

Dihimpun dari Times Of India dan InStyle, Rabu (18/9/2024) berikut deretan Zodiak yang Paling Dibenci dan Tak Cocok dengan Scorpio

Zodiak yang Paling Dibenci dan Tak Cocok dengan Scorpio

1. Aries: Orang dengan zodiak ini cenderung memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat karena sifatnya yang tegas dan kompetitif.

Zodiak yang Paling Dibenci dan Tak Cocok dengan Scorpio (Foto: Freepik)
Zodiak yang Paling Dibenci dan Tak Cocok dengan Scorpio (Foto: Freepik)

Namun, karakter tersebut sering membuat mereka tidak disukai, karena dianggap terlalu agresif. Sikap spontan mereka juga bisa memicu konflik dalam situasi tertentu.

 

Halaman:
1 2
      
