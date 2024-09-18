Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sejarah dan Asal-usul Boneka Labubu yang Viral karena Lisa BLACKPINK

Resi Safitri , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |17:00 WIB
Sejarah dan Asal-usul Boneka Labubu yang Viral karena Lisa BLACKPINK
Sejarah dan Asal-usul Boneka Labubu yang Viral karena Lisa BLACKPINK (Foto: Pop Mart)
A
A
A

SEJARAH dan Asal-usul Boneka Labubu yang Viral karena Lisa BLACKPINK, bisa Anda baca di artikel ini. Mengingat saat ini, di kalangan masyarakat sedang begitu tren mainan boneka Labubu.

Tentunya, menilik darimana asalnya boneka Labubu yang membuat banyak orang rela mengantri panjang untuk mendapatkannya jadi bahasan menarik.

Beberapa hari lalu jagat maya tengah dihebohkan keributan yang terjadi karena antrean boneka Labubu di salah satu mall yang berlokasi di Jakarta Selatan.

Pemburuan boneka Labubu menyebabkan antrean panjang, dan situasi memanas ketika staf toko memberitahu bahwa stok mainan habis secara tiba-tiba.

Sejarah dan Asal-usul Boneka Labubu yang Viral karena Lisa BLACKPINK (Foto: Pop Mart)
Sejarah dan Asal-usul Boneka Labubu yang Viral karena Lisa BLACKPINK (Foto: Pop Mart)

Lalu, apasih sebenernya boneka yang tengah banyak digandrungi itu? dan darimana asalnya? Labubu sendiri dirancang dengan bentuk karakter elf yang memiliki ciri khas seperti, telinga lancip, gigi tajam yang menonjol dari mulutnya, perawakan kecil, dan senyum usil nakalnya.

Pencipta boneka imut, Kasing Lung yang merupakan seniman asal Belgia itu terinspirasi dari dongeng Eropa dan menciptakan Labubu bersama Monster lainnya terlebih dahulu sebagai karakter dalam buku anak-anak.

 

