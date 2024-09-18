Istri Eliano Reijnders Ternyata Keturunan Indonesia, Ini Profil Marciana Rathna

Istri Eliano Reijnders Ternyata Keturunan Indonesia, Ini Profil Marciana Rathna (Foto: Instagram)

Eliano Reijnders dan Marciana Rathna kerap memamerkan kemesraannya di instagram miliknya. Banyak yang penasaran dengan sosok Marciana Rathna yang diketahui memiliki darah keturunan Indonesia.

Pasangan ini menikah dan memiliki anak bernama Louay Reijnders yang lahir pada 22 Februari 2023. Marciana Rathna diketahui merupakan atlet karate.

Status Marciana Rathna yang merupakan keturunan Indonesia terungkap dalam pemaparan Kementrian Pemuda dan Olahraga di Gedung DPR.

Hal itu diperkuat dengan foto Marciana dengan sang nenek yang diyakini merupakan warga negara Indonesia. Netizen pun yakin, bahwa darah keturanan Marciana Rathna berasal dari sang nenek.

Sementara itu, Eliano Reijnders menyatakan siap untuk membela skuad Garuda di Piala Dunia. Ia pun memastikan akan membela Timnas Garuda dengan maksimal.

Eliano Reijnders menyakini, gaya permainan kolektif yang dimilikinya mampu memperkuat Timas Indonesia di kancah internasional.

“Saya bisa bermain dalam banyak posisi. Saya menyukai bermain sebagai tim,” kata Eliano, dikutip dari kanal Youtube DPR RI, Selasa 17 September 2024.

(Kemas Irawan Nurrachman)