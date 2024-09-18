Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Gabriely Miranda, Istri Endrick Striker Muda Real Madrid

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |16:00 WIB
5 Potret Cantik Gabriely Miranda, Istri Endrick Striker Muda Real Madrid
5 Potret Cantik Gabriely Miranda, (Foto: Instagram @gabrielymiiranda)
5 Potret Cantik Gabriely Miranda, yang merupakan istri dari Endrick, striker muda dari klub raksasa Real Madrid bisa dilihat paparannya melalui artikel ini.

Seiring ketenaran Endrick sebagai atlet sepakbola dan striker di klub sekelas Real Madrid, nama sang istri, Gabriely Miranda juga ikut popular sebagai salah satu WAG (wives and girlfriends), tak heran ia bahkan punya lebih dari 1 juta pengikut di Instagram.

Punya visual khas para WAG, berikut lima potret cantik Gabriely Miranda, istri dari Endrick, sebagaimana dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @gabrielymiiranda, Rabu (18/9/2024)

5 Potret Cantik Gabriely Miranda

1. Modis: Tampilan modis ala Gabriely saat menghabiskan waktu bersantainya di salah satu kafe di Barcelona. Tampil stylish dalam balutan tanktop warna kuning gading dipadukan denim 7/8 dan pattern scarf sebagai headpiece serta sunglasses.

5 Potret Cantik Gabriely Miranda, (Foto: Instagram @gabrielymiiranda)
5 Potret Cantik Gabriely Miranda, (Foto: Instagram @gabrielymiiranda)

2. Foto wedding: Potret cantik Gabriely di foto pernikahannya bersama Endrick. Gab tampak anggun dalam balutan gaun pengantin putihnya yang bergaya modern.

5 Potret Cantik Gabriely Miranda, (Foto: Instagram @gabrielymiiranda)
5 Potret Cantik Gabriely Miranda, (Foto: Instagram @gabrielymiiranda)

Meski rambut pirangnya digerai alami begitu saja, Gabriely tetap terlihat memesona ya.

 

Halaman:
1 2
      
