Profil Marciana Rathna, Istri Cantik Eliano Reijnders yang Ternyata Juga Keturunan Indonesia

PROFIL Marciana Rathna, istri cantik Eliano Reijnders yang ternyata juga keturunan Indonesia. Terlebih keduanya juga memiliki anak laki-laki bernama Louay Reijnders.

Beberapa penasaran mengenai profil Marciana Rathna, istri cantik Eliano Reijnders yang ternyata juga keturunan Indonesia. Hal itu terlihat dari akun instagramnya yakni @Marcianarathna.

Beberapa postingan dengan suaminya membuat iri warganet. Sebab, keduanya sering memamerkan kemesraannya.

Salah satunya, saat Eliano Reijnders menemani istrinya yang sedang hamil. Lalu mengenakan baju couple seperti pasangan kekasih.

Selain itu profil Marciana Rathna juga berasal dari neneknya. Hal itu saat dirinya dan neneknya berfoto bersama.

Dalam postingannya itu, beberapa warganet menebak bahwa Marciana memilki darah Indonesia dari neneknya.

Sementara itu, Calon pemain Timnas Indonesia, Eliano Reijnders, tebar janji jelang segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Dia memastikan siap membantu Skuad Garuda main di Piala Dunia.

Diketahui, Eliano Reijnders dan Mees Hilgers saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi pemain Timnas Indonesia. Proses naturalisasi kedua pemain itu sekarang sudah disetujui oleh Komisi III dan X DPR RI pada Selasa 17 September 2024.