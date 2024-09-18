Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Marciana Rathna, Istri Cantik Eliano Reijnders yang Ternyata Juga Keturunan Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |07:50 WIB
Profil Marciana Rathna, Istri Cantik Eliano Reijnders yang Ternyata Juga Keturunan Indonesia
Profil Marciana Rathna, Istri Cantik Eliano Reijnders yang Ternyata Juga Keturunan Indonesia (Foto: Instagram)
A
A
A

PROFIL Marciana Rathna, istri cantik Eliano Reijnders yang ternyata juga keturunan Indonesia. Terlebih keduanya juga memiliki anak laki-laki bernama Louay Reijnders.

Beberapa penasaran mengenai profil Marciana Rathna, istri cantik Eliano Reijnders yang ternyata juga keturunan Indonesia. Hal itu terlihat dari akun instagramnya yakni @Marcianarathna.

Beberapa postingan dengan suaminya membuat iri warganet. Sebab, keduanya sering memamerkan kemesraannya.

Salah satunya, saat Eliano Reijnders menemani istrinya yang sedang hamil. Lalu mengenakan baju couple seperti pasangan kekasih.

Selain itu profil Marciana Rathna, istri cantik Eliano Reijnders yang ternyata juga keturunan Indonesia juga berasal dari neneknya. Hal itu saat dirinya dan neneknya berfoto bersama.

Tijjani Reijnders dan Eliano Reijnders (Foto: Instagram/@eliano.r)

Dalam postingannya itu, beberapa warganet menebak bahwa Marciana memilki darah Indonesia dari neneknya.

Sementara itu, Calon pemain Timnas Indonesia, Eliano Reijnders, tebar janji jelang segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Dia memastikan siap membantu Skuad Garuda main di Piala Dunia.

Diketahui, Eliano Reijnders dan Mees Hilgers saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi pemain Timnas Indonesia. Proses naturalisasi kedua pemain itu sekarang sudah disetujui oleh Komisi III dan X DPR RI pada Selasa 17 September 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement