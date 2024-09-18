5 Potret Mesra Priyanka Chopra Rayakan Ultah Nick Jonas, Couple Goals Banget

PASANGAN Priyanka Chopra dan Nick Jonas tampaknya selalu diselimuti kebahagiaan. Meski usia mereka terpaut jauh, namun hingga kini keduanya kian langgeng bahkan mesra di setiap kesempatan.

Salah satunya, di momen perayaan ulang tahun Nick Jonas yang jatuh pada Senin, 16 September 2024 kemarin. Keduanya tampak merayakannya dengan penuh suka cita.

Menariknya, momen tersebut bertepatan dengan jadwal manggung Nick Jonas bersama Jonas Brothers di London. Berikut beberapa diantaranya, melansir dari akun Instagram @priyankachopra.

Bersama sang Anak

Di momen spesial tersebut, Priyanka tampak setia menemani hingga menonton langsung perfom sang suami bersama putri kecil semata wayang mereka, Malti Marie. Potret berikut tampak diambil ketika Nick bersiap melakukan konser bersama Jonas Brothers.

Priyanka dan Nick ciuman

Potret ini tak kalah menggemaskan. Pasalnya, saat Priyanka dan Nick berciuman, putri mereka, Malti yang sedang digendong sang ibu itu justru auto menutup kedua matanya

Peluk Nick Jonas

Kali ini, Priyanka tampak memeluk Nick dengan mesra tanpa sang anak. Keduanya tampak melempar tatapan penuh cinta satu sama lain bak pasangan muda yang sedang di mabuk asmara!

Priyanka sendiri tampak cantik dalam balutan tube dress berkerut berwarna coral, sementara Nick tampil gagah dengan setelan jas berwarna biru navy.