Potret Syifa Hadju Ngemper di Central Park New York, Bening Banget!

SOSOK Syifa Hadju kerap mencuri perhatian, apalagi sejak menjalin hubungan asmara dengan El Rumi. Keberadaannya hingga gaya berpakaiannya kerap menuai sorotan. Salah satunya saat dirinya berada di New York, menghadiri acara New York Fashion Week untuk menyaksikan koleksi terbaru dari Coach.

Dia membagikan beberapa potretnya selama berada di New York melalui unggahan di akun @syifahadju. Selain menghadiri acara fashion, Syifa juga sempat hangout bersama Alyssa Daguise hingga bersantai di Central Park.

Berikut potret Syifa Hadju saat duduk-duduk santai di Central Park dihimpun dari Instagramnya:

Duduk di rerumputan

Syifa Hadju tampil begitu anggun saat bersantai dengan duduk ngemper di hamparan rerumputan Central Park. Syifa mengenakan midi dress one-shoulder off yang mengekspos kulit putih mulusnya. Kecantikan Syifa Hadju memang efortless, meski hanya dengan make up tipis, tampilannya begitu mempesona.

Candid mempesona

Pose menopang dagu ala Syifa Hadju yang satu ini tampak membuatnya begitu menggemaskan. Foto candidnya tak pernah gagal bikin meleleh. Sesekali Syifa juga kerap memamerkan senyum tipis yang begitu manis.