HOME WOMEN BEAUTY

Punya Eksim, Ricky Harun Ekstra Fokus Merawat Kulit Wajah dan Tubuh

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |19:00 WIB
Punya Eksim, Ricky Harun Ekstra Fokus Merawat Kulit Wajah dan Tubuh
Punya Eksim, Ricky Harun Lebih Hati-hati Pakai Skincare (Foto: MPI/Ayu Utami)
A
A
A

DI balik wajah ganteng dan awet mudanya, siapa sangka ternyata actor Ricky Harun memiliki riwayat penyakit eksim,  dermatitis atopik  yang merupakan salah satu penyakit kulit yang ditandai dengan ruam merah, kulit kering, gatal, dan bersisik.

Ricky menyebut, penyakit ini sudah ia idap sejak dirinya masih kecil, tepatnya sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD)

"Oh iya dulu aku waktu kecil eksim itu (waktu) SD, di sini kulit kering," kata Ricky Harun kala ditemui di acara konferensi pers Kahforwad #LangkahBerdampak, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024)

Saat masih sering syuting sinetron, putra aktris senior Donna Harun itu mengaku kondisi kulit wajahnya bisa langsung begitu kering ketika terkena micellar water dengan  mengandung alcohol saat membersikan pulasan makeup di wajahnya. Kini, setelah punya anak pun, penyakit eksim ini ternyata ia wariskan kepada anak-anaknya.

Ricky Harun (MPI/Ayu Utami)
Ricky Harun (MPI/Ayu Utami)

"Kalau sedikit kena (langsung kering) tuh pas dulu syuting makeup dibersihinnya yang ada alkoholnya. Waktu kecil eksim,  dan (penyakit) itu nurun ke anak-anaknya ya," ungkap pria 37 tahun tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
