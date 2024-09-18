4 Cara Buat Wajah Bersih Maksimal dengan Facial Wash

Membersihkan wajah hanya dengan air tidak cukup untuk mengangkat kotoran. Maka dari itu, facial wash menjadi skincare yang membantu kalian membersihkan kulit wajah dari kotoran, minyak, dan sisa-sisa makeup. Tapi ada berbagai cara untuk mengaplikasikan facial wash, tergantung pada jenis kulit dan kebutuhan pembersihan kalian.

Yuk simak beberapa cara yang bisa kalian coba untuk memaksimalkan pembersihan wajah dengan facial wash yang juga bisa eksfoliasi yaitu Soulyu Intensive Purifying Cleanser:

1. Menggunakan Tangan

Ini adalah cara yang paling umum dan sederhana untuk membersihkan wajah. Aplikasikan Soulyu Intensive Purifying Cleanser secukupnya di telapak tangan, busakan dengan air, lalu pijat lembut ke wajah dengan gerakan melingkar. Menggunakan tangan memungkinkan kalian mengontrol tekanan saat memijat wajah, dan cocok untuk semua jenis kulit, terutama yang sensitif. Pastikan tangan kalian bersih sebelum memulai agar tidak memindahkan kotoran atau bakteri ke wajah. Pijat wajah selama 30-60 detik untuk membersihkan lebih dalam dan meningkatkan sirkulasi darah.

2. Menggunakan Brush Pembersih Wajah

Alat ini sangat populer untuk membersihkan wajah lebih mendalam. Ada dua jenis brush pembersih yaitu manual dan elektrik. Brush pembersih wajah bisa membantu mengangkat sel kulit mati dan membersihkan pori-pori lebih efektif dibandingkan hanya menggunakan tangan. Sikat-sikat lembutnya bekerja dengan cara yang lembut namun efektif untuk mengatasi minyak yang berlebih dan juga kotoran. Gunakan brush maksimal 2-3 kali dalam seminggu agar tidak terjadi iritasi. Pastikan juga untuk membersihkan brush secara rutin agar tetap higienis.

3. Menggunakan Cleansing Pad Silikon

Cleansing pad silikon adalah alternatif dari brush pembersih. Pad ini terbuat dari silikon dan memiliki bulu-bulu lembut yang dapat membantu membersihkan wajah secara lembut. Cleansing pad silikon aman digunakan setiap hari dan mudah untuk dibersihkan setelah digunakan. Pijat wajah kalian dengan gerakan melingkar menggunakan cleansing pad selama 30 detik untuk membersihkan dan merangsang sirkulasi darah.