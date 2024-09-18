4 Tips Aplikasi Maskara pada Bulu Mata Bawah Antiberantakan

Kalian pastinya sering ngalamin ketika mengaplikasikan maskara pada bulu mata bawah dimana maskara kalian sering belepotan dan hasilnya jadi berantakan. Mengaplikasikan maskara pada bulu mata bawah memang menjadi tricky dan tergantung pada gaya makeup yang diinginkan.

Biar kalian bisa dapetin hasil bulu mata bawah yang bagus dan anti belepotan, yuk ikuti beberapa tips berikut ini:

1. Gunakan Maskara Tahan Air

Karena bulu mata bawah lebih gampang terkena air mata atau minyak dari area bawah mata, lebih baik untuk memilih maskara yang tahan air (waterproof) agar tidak mudah luntur. Selain anti air, maskara waterproof juga membantu bulu mata bawah tetap terdefinisi sepanjang hari tanpa khawatir akan smudging.

2. Aplikasikan dengan Perlahan dan Lembut

Ketika mengaplikasikan maskara pada bulu mata bawah, lakukan dengan gerakan yang lembut. Mulai dari pangkal bulu mata bawah dan tarik ke arah ujungnya dengan gerakan zig-zag kecil. Hal ini dapat membantu pengaplikasian maskara secara merata dan mencegah penggumpalan.

3. Gunakan Tisu atau Bedak Agar Terhindar dari Smudging