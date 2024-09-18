Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Memahami Tantangan Kesehatan Mental Gen Z

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |06:00 WIB
Memahami Tantangan Kesehatan Mental Gen Z
Kesehatan mental jadi tantangan utama gen Z. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

FAIRY Job Mother didirikan pada 2020 oleh, Shoshanna Davis dan telah membantu lebih dari 20 ribu orang muda untuk memahami apa yang diinginkan oleh pemberi kerja.

Merangkum dari Theguardian.com pada Kamis (19/9/2024) Shoshanna juga bekerja sama dengan perusahaan dan universitas untuk membantu mereka memahami kebutuhan generasi muda. Davis menjelaskan bahwa kesehatan mental sering kali muncul dalam bentuk yang tidak selalu terlihat oleh pemberi kerja.

“Ada tema yang sering muncul, seperti 'karyawan muda kami tidak termotivasi, tidak terlibat, merasa berhak’ dan banyak dari masalah ini sebenarnya berkaitan dengan kesehatan mental," katanya.

Menurut Davis, orang muda telah melakukan semua yang disarankan, seperti bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau tidak dapat berkembang di pekerjaan yang ada, yang menyebabkan ketidakberdayaan dan kurangnya motivasi.

Kesehatan mental

Salah satu penyebab kecemasan ini mungkin adalah pemikiran katastropik, yaitu perfeksionisme ekstrem yang sering muncul akibat tekanan untuk mendapatkan nilai ujian yang tinggi. Davis juga menceritakan tentang seorang pemuda yang secara tidak sengaja mengirim email internal kepada pelanggan.

“Bagi mereka, itu adalah kepanikan total. Mereka sangat terpukul, meskipun manajer mengatakan bahwa hal tersebut tidak masalah dan bisa terjadi. Namun, orang ini masih memikirkan kejadian tersebut berbulan-bulan kemudian, hampir menunggu untuk dipecat,” ujarnya.

Faktor lain yang memberatkan generasi muda adalah krisis biaya hidup dan ‘pandemic skip’ rasa bahwa anak-anak sekolah dan mahasiswa kehilangan waktu selama lockdown Covid-19 dan terjebak dalam ketidakpastian.

Selain itu, ketidaksesuaian antara berita tentang kekurangan keterampilan dan tenaga kerja di Inggris dengan kesulitan mereka dalam menemukan pekerjaan yang baik juga turut menjadi masalah. Davis menambahkan bahwa banyak orang muda yang dia bantu kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, baik di sektor ritel maupun perhotelan, dan pekerjaan untuk lulusan sangat kompetitif.

