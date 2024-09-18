Maulana Ardiyansyah Ungkap Kebiasaannya Sebelum dan Sesudah Manggung, Minum Air Madu Usai Bawakan Belasan Lagu

DALAM industri musik, suara adalah aset yang sangat bernilai. Para penyanyi memiliki beragam metode untuk menjaga kondisi fisik serta kualitas vokal. Begitu juga dengan Maulana Ardiansyah, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Lana, seorang penyanyi muda berbakat asal Lampung.

Maulana memulai karier musiknya pada 2011 sebagai vokalis band Laoneis. Namun, pada 2018 dia memutuskan untuk melanjutkan kariernya sebagai penyanyi solo. Keputusan tersebut terbukti tepat, karena sejak saat itu Maulana terus merilis lagu original, yang telah menjadi fenomena di kalangan pecinta musik Melayu, terutama melalui video cover yang sering kali viral di platform media sosial.

Karyanya yang sukses menarik perhatian tak lepas dari kehebatan vokalnya. Di balik ini, Maulana menekankan bahwa konsumsi air putih yang cukup adalah kunci utama dalam menjaga kualitas suaranya.

"Kalau sebelum manggung kita banyakin minum air putih, karena itu hal yang utama," ujar Maulana dalam wawancara eksklusif dengan Okezone pada Rabu 18 September 2024.

Maulana juga disiplin dalam melakukan vokalizing, sebuah latihan pemanasan vokal sebelum tampil. Latihan ini penting untuk memastikan pita suaranya siap menghadapi tantangan selama bernyanyi, terutama ketika harus menyanyikan lagu-lagu dengan nada tinggi atau panjang.

"Dan kita melakukan vokalizing, yang merupakan pemanasan vokal sebelum kita nyanyi," tuturnya.

Bukan hanya persiapan sebelum manggung yang penting bagi Maulana, tetapi juga perawatan setelah tampil. Setelah membawakan banyak lagu dalam satu penampilan, Maulana memiliki ritual tersendiri untuk merawat pita suaranya. Dia sering kali meminum air hangat yang dicampur dengan madu sebagai cara alami untuk menenangkan pita suaranya.

“Aku kalo abis manggung dengan membawakan belasan lagu, biasanya aku minum air hangat campur madu,” ujar Maulana.

Selain itu, istirahat yang cukup adalah bagian penting dari rutinitas Maulana. Mengurangi pembicaraan atau aktivitas yang terlalu banyak melibatkan suara setelah tampil adalah salah satu langkah yang dia ambil untuk memastikan pita suaranya memiliki waktu pemulihan.