HOME WOMEN HEALTH

Psikolog Jelaskan Masalah Kesehatan Mental yang Paling Banyak Dihadapi Gen Z

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |20:00 WIB
Psikolog Jelaskan Masalah Kesehatan Mental yang Paling Banyak Dihadapi Gen Z
Masalah kesehatan mental yang paling banyak dialami gen Z. (Foto: Freepik.com)
MASALAH kesehatan mental di kalangan anak muda semakin menjadi perhatian, terutama dengan munculnya berbagai tantangan dalam kehidupan mereka.

Psikoterapis Karen Hartley, yang telah berpraktik dalam praktik psikoterapi selama lebih dari 10 tahun, sering menangani klien berusia awal 20-an yang menghadapi trauma mendasar yang memicu kecemasan dan depresi.

Merangkum dari Theguardian.com pada Rabu (18/9/2024), Hartley menjelaskan bahwa banyak dari kliennya berjuang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari keretakan hubungan hingga kekhawatiran finansial.

Hartley mencatat bahwa sering kali, seseorang mampu mengatasi satu masalah dengan baik, namun ketika dihadapkan pada dua atau lebih masalah secara bersamaan, mereka mulai merasa kewalahan. Dalam situasi seperti ini, keberadaan jaringan dukungan sangat krusial.

Kesehatan mental

Telusuri berita women lainnya
