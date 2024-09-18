Kebutuhan Protein Harian Tubuh Setiap Orang Berbeda, Berapa Idealnya?

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong produktivitas susu ikan untuk pemenuhan gizi serta asupan protein masyarakat. Berbagai dukungan diberikan KKP agar hilirisasi produk perikanan, khususnya susu ikan semakin berkembang.

Namun, disebutkan, rata-rata masyarakat Indonesia saat ini masih kekurangan protein dalam mewujudkan generasi emas. Berdasarkan data BPS 2023, asupan protein masih sekitar 62,3 gram/kapita/hari, masih berada di bawah Kambodja, Thailand dan Filipina. Padahal, untuk mewujudkan generasi emas, KKP menyebut, masyarakat Indonesia membutuhkan asupan protein di atas 100 gram/kapita/hari.

Lantas, berapa banyak sebenarnya asupan protein ideal yang harus dipenuhi dalam sehari?

Protein adalah salah satu zat gizi makro yang memiliki peran penting dalam proses pembentukan jaringan tubuh. Protein turut membantu pembentukan enzim sehingga dapat mengoptimalkan fungsi setiap organ di dalam tubuh. Inilah yang menjadi alasan pentingnya mencukupi kebutuhan protein harian tubuh.

Pada dasarnya, kebutuhan protein harian setiap individu cenderung beragam menyesuaikan dengan usia, jenis kelamin, serta berat badan. Kendati demikian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Permenkes mengenai anjuran Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam memenuhi kebutuhan protein harian tubuh.

Lantas, berapa kebutuhan protein harian tubuh yang perlu dicukupi?

Kebutuhan protein harian tubuh secara umum dapat dihitung berdasarkan berat badan. Cara menghitung kebutuhan protein harian berdasarkan berat badan adalah mengalikan 1 kilogram berat badan dengan 0,8 gram protein per hari. Jadi, jika Anda memiliki berat badan sebesar 55 kilogram, maka akan membutuhkan 44 gram protein per hari.

Selain itu, cara mengetahui kebutuhan protein harian lainnya adalah dengan mengikuti anjuran Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Menurut AKG tahun 2019, kebutuhan protein harian setiap individu dibagi berdasarkan usia dan jenis kelamin.

1. Kebutuhan protein bayi dan anak-anak

Kebutuhan protein per hari untuk bayi dan anak-anak menurut AKG adalah sebagai berikut:

Usia 0–5 bulan: 9 gram/hari.

Usia 6–11 bulan: 15 gram/hari.

Usia 1–3 tahun: 20 gram/hari.

4–6 tahun: 25 gram/hari.

7–9 tahun: 40 gram/hari.

2. Kebutuhan Protein Laki-Laki

Bila sudah memasuki masa pubertas, kebutuhan protein harian cenderung bertambah dan menyesuaikan dengan jenis kelamin serta aktivitas sehari-hari. Bagi laki-laki, kebutuhan protein per hari yang dianjurkan yaitu:

Usia 10–12 tahun: 50 gram/hari.

Usia 13–15 tahun: 70 gram/hari.

Usia 16–18 tahun: 75 gram/hari.

Usia 19–64 tahun: 65 gram/hari.

65 tahun ke atas: 64 gram/hari.

3. Kebutuhan Protein Perempuan

Sementara itu, perempuan cenderung memerlukan lebih banyak protein saat sedang dalam masa pubertas. Namun, kebutuhan protein ini akan berangsur menurun seiring dengan pertambahan usia. Adapun kebutuhan protein perempuan per hari yaitu:

Usia 10–12 tahun: 55 gram/hari.

Usia 13–18 tahun: 65 gram/hari.

Usia 19–64 tahun: 60 gram/hari.

65 tahun ke atas: 58 gram/hari.