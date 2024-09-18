Perbedaan Garam Ruqyah dan Garam Yodium, Ini Manfaatnya bagi Kesehatan!

PERBEDAAN garam ruqyah dan garam yodium menarik untuk diketahui. Seperti diketahui, garam ruqyah kerap digunakan untuk mandi dalam upaya membersihkan diri dari hal negatif.

Praktik ini telah diajarkan oleh para ulama terkemuka seperti Syeikh Ali Jaber untuk membersihkan aura negatif dalam tubuh maupun rumah yang bisa menyebabkan kecemasan. Mandi garam ruqyah merupakan salah satu bentuk praktik spiritual yang dipercaya memiliki berbagai manfaat dalam ajaran Islam.

Prosesnya melibatkan penggunaan air dan garam yang telah dibacakan doa-doa tertentu. Bukan hanya dapat membersihkan tubuh fisik, tetapi juga energi negatif di sekitar kita.

Perbedaan Garam Ruqyah dan Garam Yodium

Adapun manfaat garam ruqyah untuk kesehatan, diantaranya:

1. Meningkatkan Kesehatan Kulit

Penggunaan garam ruqyah dalam perawatan kulit dapat memberikan manfaat yang besar bagi individu dengan kondisi kulit tertentu. Garam ruqyah juga dapat membantu membersihkan kulit dari kuman dan bakteri. Serta dapat digunakan untuk mengobati berbagai kondisi kulit, seperti eksim, psoriasis, dan jerawat. Sifat antibakteri dan antiseptiknya dapat membantu membersihkan kulit dan mencegah infeksi.

2. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Ethnopharmacology menemukan bahwa garam ruqyah dapat meningkatkan produksi sel darah putih, yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Dengan meningkatkan jumlah sel darah putih, tubuh menjadi lebih mampu melawan infeksi dan menjaga kesehatan. Hal ini dapat membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit dengan lebih efektif.

3. Mengurangi Peradangan





Garam ruqyah memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan dalam tubuh. Ini sangat bermanfaat terutama bagi individu yang menderita kondisi inflamasi seperti arthritis, asma, dan gangguan pencernaan. Selain mengurangi peradangan, garam ruqyah membantu mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan yang terkait dengan kondisi-kondisi tersebut serta dapat meningkatkan kesehatan.

4. Meningkatkan Kesehatan Mental

Garam ruqyah diyakini memiliki efek positif dalam mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan depresi dengan mempengaruhi sistem saraf dan pelepasan hormon yang memengaruhi suasana hati. Demikian ulasan mengenai beberapa khasiat garam ruqyah untuk kesehatan yang tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan spiritual dan mental.

5. Meningkatkan Kualitas Tidur

Mandi dengan garam ruqyah sebelum tidur dapat membantu Anda merasa lebih rileks dan tenang, sehingga dapat meningkatkan kualitas tidur. Hal ini dapat membantu mengurangi stres dan ketegangan pada tubuh dan juga dapat memperbaiki kualitas tidur seseorang, serta memberikan istirahat yang lebih baik dan menyegarkan.

Merangkum dari The Daily Meal, adapun garam beryodium bermanfaat untuk:

1. Mencegah diabetes tipe II

Program diet yang membatasi asupan garam juga dipercaya dapat meningkatkan resistensi insulin. Hal ini tidak dianjurkan bagi mereka yang ingin mencegah penyakit diabetes. Tidak hanya itu, membatai konsumsi garam ternyata dapat memengaruhi kondisi kesehatan pasien yang telah didiagnosis mengidap diabetes. Dalam satu penelitian, penurunan kadar garam dapat meningkatkan kemungkinan kematian para pasien diabetes.

2. Melawan alergi

Tidak banyak yang mengetahui bahwa garam adalah salah satu bumbu dapur yang mengandung antihistamin alami. Jika Anda mengalami alergi yang parah, garam bisa membantu mengurangi gejalanya.