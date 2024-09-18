Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pro Kontra Susu Ikan untuk Makanan Bergizi Gratis

Tim iNews TV , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |17:39 WIB
Pro Kontra Susu Ikan untuk Makanan Bergizi Gratis
Pro Kontra Susu Ikan untuk Makanan Bergizi Gratis (Foto: Lintas iNews Siang)
A
A
A

Susu ikan yang akan menjadi menu di program makan bergizi gratis menuai pro kontra. Wacana penggunaan susu ikan sebagai alternatif pengganti susu sapi karena Indonesia.

Susu sapi dinilai belum mampu memenuhi produksi susu dari sapi perah untuk memenuhi target program makan gratis. Sejumlah warga mengaku masih asing dengan susu ikan dan belum mengetahui kandungan didalamnya.

"Susu ikan ikan itu apa sih, rasanya seperti apa juga saya tidak tahu. Mungkin kalau kita biasanya susu sapi, kayaknya lebih enak susu sapi," tutur salah seorang warga

Menurut para pakar, susu ikan tidak seperti pada produksi susu umumnya. Dalam proses hidrolisis akan banyak nutrisi yang hilang. Maka jauh lebih baik jika mengonsumsi langsung ikannya dibanding mengonsumsi susu ikan.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068794/special-report-susu-ikan-atau-saripati-ikan-EKN9araApe.jpg
SPECIAL REPORT: Susu Ikan atau Saripati Ikan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/483/3065239/tak-hanya-susu-ikan-berikut-daftar-susu-nabati-yang-bisa-jadi-alternatif-sumber-protein-XfzvW6f1bl.jpg
Tak Hanya Susu Ikan, Berikut Daftar Susu Nabati yang Bisa Jadi Alternatif Sumber Protein
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/481/3065075/intip-pembuatan-susu-ikan-CXJR8CE6Tv.JPG
Intip Pembuatan Susu Ikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/1/3064571/susu_ikan-L9hc_large.jpg
Pro Kontra Susu Ikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/626/3185519//scope-wUjW_large.jpg
Timur Kapadze Kandidat Paling Kuat Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/626/3185514//scope-SLrn_large.jpg
Wapres Gibran Dorong Kolaborasi RI-Afrika di CEO Forum 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement