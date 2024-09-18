Pro Kontra Susu Ikan untuk Makanan Bergizi Gratis

Susu ikan yang akan menjadi menu di program makan bergizi gratis menuai pro kontra. Wacana penggunaan susu ikan sebagai alternatif pengganti susu sapi karena Indonesia.

Susu sapi dinilai belum mampu memenuhi produksi susu dari sapi perah untuk memenuhi target program makan gratis. Sejumlah warga mengaku masih asing dengan susu ikan dan belum mengetahui kandungan didalamnya.

"Susu ikan ikan itu apa sih, rasanya seperti apa juga saya tidak tahu. Mungkin kalau kita biasanya susu sapi, kayaknya lebih enak susu sapi," tutur salah seorang warga

Menurut para pakar, susu ikan tidak seperti pada produksi susu umumnya. Dalam proses hidrolisis akan banyak nutrisi yang hilang. Maka jauh lebih baik jika mengonsumsi langsung ikannya dibanding mengonsumsi susu ikan.

(Kemas Irawan Nurrachman)