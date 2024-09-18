Ricky Harun Dirawat 3 Hari karena Sinusitis, Kenali Gejalanya Sebelum Akut

Ricky Harun saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat sinusitis

AKTOR Ricky Harun harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit sinus. Meski sudah lama menderita penyakit sinus, namun Ricky mengaku kemarin merupakan yang paling parah.

"Sudah lama kena sinus, tapi kemarin yang trigger-nya sudah ya yang parahnya lah. Alhamdulilah sekarang udah normal," kata Ricky Harun di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Sementara untuk pemicunya, Ricky Harun menduga itu berasal dari alergi. Saat dilakukan pemeriksaan dengan foto rontgen, rongga hidungnya dipenuhi oleh lendir ditambah lagi bakteri.

"Alergi kali ya, setiap orang kan pasti punya sinus ya. Jadi dipenuh lendir ada bakteri, peradangan, biasanya kalau sinus suka bersin segala macem tapi ini, enggak," terang Ricky Harun.

Sebelum lebih jauh berbicara sinus, yuk kenali pengertian, tanda, dan gejala sinus seperti diknukil dari mayo clinic health:

Sinusitis adalah peradangan atau pembengkakan jaringan yang melapisi sinus. Kondisi ini mengganggu drainase dan menyebabkan terbentuknya lendir.

Sinusitis akut sering kali sembuh dalam waktu seminggu hingga sepuluh hari, sebagian besar disebabkan oleh flu biasa. Jika berlangsung lebih dari 12 minggu, sinus bisa berubah menjadi sinusitis kronis.

Tanda dan gejala

Gejala sinusitis sering kali meliputi:

1. Hidung tersumbat atau tersumbat, menyebabkan kesulitan bernapas melalui hidung.

2. Keluarnya cairan kental, berwarna kuning, atau kehijauan dari hidung atau bagian belakang tenggorokan (drainase postnasal).

3. Nyeri, nyeri tekan, pembengkakan, dan tekanan di sekitar mata, pipi, hidung, atau dahi yang memburuk saat membungkuk.