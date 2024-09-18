Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Ini Pilih Akhiri Hidup Setelah Dapat Perundungan di Tempat Kerjanya

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |12:06 WIB
Dokter Ini Pilih Akhiri Hidup Setelah Dapat Perundungan di Tempat Kerjanya
Dokter Tay Tien Yaa mengakhiri hidupnya setelah mendapat perundungan di tempat kerjanya (Foto: Facebook)
A
A
A

KASUS perundungan memang menjadi momok di dunia kedokteran. Tidak hanya di Indonesia, seorang dokter di Malaysia nekat mengakhiri hidupnya setelah mendapat perundungan di tempat kerjanya.

Dokter Tay Tien Yaa (30) merupakan salah seorang pegawai Unit Patologi Kimia di Rumah Sakit Lahad Datu, ditemukan meninggal dunia di rumah sewaaanya pada 29 Agustus. Dikutip dari Channel News Asia, dugaan perundungan diketahui dari unggahan saudara dr Tay Tien di akun sosial medianya pada Sabtu, 14 September.

Atas kasus tersebut, Menteri Kesehatan Malaysia Dzulkefly Ahmad dan badan profesional medis menyerukan untuk dilakukan penyelidikan secara menyeluruh. Dalam keterangannya di akun Twitter, Dzulkefly memastikan tidak akan ada toleransi atas kasus tersebut.

“(Saya) akan tetap teguh pada kebijakan ini. Seluruh pegawai Kementerian Kesehatan berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan adil,” tulisnya di X.

“Saya memahami bahwa budaya kerja yang beracun ini masih ada, jadi para pelaku harus menghentikannya!” tutupnya.

Sementara itu, pihak keluarga mengaku sangat kehilangan atas kepergian dari dr Tay Tien.

"Dalam keterkejutan yang luar biasa karena kehilanganmu, keluarga dekat dan teman-temanmu dihantui oleh penyesalan, rasa bersalah, kesedihan, dan menyalahkan diri sendiri yang tak berkesudahan.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/338/3064553/perundungan_binus-8h7K_large.jpg
Mediasi Perundungan SMA Binus Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/481/3054967/ayah-dokter-aulia-korban-bullying-ppds-undip-meninggal-dunia-menkes-budi-kondisinya-berat-91FJoRkQBw.jpg
Ayah Dokter Aulia Korban Bullying PPDS Undip Meninggal Dunia, Menkes Budi: Kondisinya Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/481/3051817/cara-lapor-kasus-bullying-dokter-ppds-di-web-kemenkes-yuk-disimak-zqLtbLWtoX.jpg
Cara Lapor Kasus Bullying Dokter PPDS di Web Kemenkes, Yuk Disimak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/481/3051383/npad-sanksi-12-pelaku-perundungan-di-bedah-saraf-rshs-QP7LUCtAgC.jpg
UNPAD Sanksi 12 Pelaku Perundungan di Bedah Saraf RSHS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184147//bullying-Gb78_large.jpg
Polisi Cek Rekam Medis Korban Usut Dugaan Bullying di SMPN 19 Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184079//prabowo-EDX1_large.jpg
Soal Bullying di Sekolah, Prabowo: Harus Kita Atasi!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement