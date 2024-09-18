Penyebaran Mpox Semakin Meluas, Malaysia dan Filipina Laporkan Kasus Baru

PADA Sabtu 14 September 2024, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan data terbaru tentang Mpox atau lebih dikenal dengan cacar monyet di dunia. Disebutkan bahwa di dunia pada periode 1 Januari 2022 sampai 31 Juli 2024 WHO mencatat ada 103.048 kasus Mpox, yang menyebabkan 229 kematian, dan sudah terjadi di 121 negara didunia.

Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan berdasarkan data terbaru dari negara tetangga Malaysia, yang pada Selasa 17 September 2024, Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan satu kasus baru mpox, dari jenis clade 2. Varian ini memang tidak begitu ganas dibandingkan varian 1b yang merebak di Afrika belakangan ini.

"Kasus terbaru Malaysia ini sebenarnya mulai ada gejala pada 11 September 2024, dengan keluhan demam, nyeri tenggorok dan batuk, dan di hari berikutnya timbul kelainan kemerahan (“rash”) di kulit. Pasien baru ini ternyata tidak punya riwayat keluar negerinya dalam waktu 21 hari sebelum gejala timbul," kata Prof Tjandra, dalam siaran pers yang diterima Okezone, Rabu (18/9/2024).

Memang analisa riwayat kontak seperti inilah yang perlu dilakukan kalau ada kasus Mpox di suatu negara. Malaysia sudah pernah mendeteksi 10 kasus mpox sejak Juli 2023, dan semuanya varian clade 2. Sehari sebelum Malaysia, atau dua hari yang lalu tepatnya pada 16 September 2024 Departemen Kesehatan Filipina juga melaporkan tambahan tiga kasus Mpox.

"Jumlah total Mpox di Filipina sepanjang 2024 adalah 18 kasus. Sementara itu, Vietnam punya 202 kasus Mpox sejak 2022. Di 2024 ini saja Vietnam melaporkan 49 kasus. Kamboja juga sudah melaporkan kasus Mpox, sedikitnya sejumlah 20 kasus antara 2023 dan 2024. Kita ketahui bersama bahwa Thailand bahkan sudah melaporkan kasus Mpox clade 1b, varian yang cukup mengkhawatirkan," ujarnya.

Dengan perkembangan hari ke hari di dunia, dan juga di ASEAN seperti data di atas, tentu masyarakat dalam negeri perlu waspada. Dalam hal ini, WHO menyampaikan lima kegiatan yang disebut sebagai “five core health emergency components (‘the 5Cs’)” dengan tujuan: