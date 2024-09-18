Mengenal Lael Wilcox, Wanita Tercepat Keliling Dunia Naik Sepeda

SEORANG wanita asal Amerika Serikat sukses menempuh perjalanan sejauh 18.000 mil mengelilingi dunia dengan bersepeda. Ia mencetak rekor tersebut dengan hanya membutuhkan waktu selama 108 hari.

Lael Wilcox, 38 tahun, menamakan perjalanannya sebagai 'perjalanan paling menyenangkan dalam hidup'. Wanita itu memulai menaiki sepeda dari Chicago pada Mei lalu dan kembali setelah menempuh jarak 18.000 mil selama 3,5 bulan.

Wilcox berasal dari Tucson, Arizona, mencetak rekor baru bagi wanita dengan perjalanan keliling dunia sejauh 18.000 mil. Ia bersepeda melintasi New York, terbang ke Portugal, melintasi daratan Eropa, Australia, dan Selandia Baru, sebelum kembali dari Anchorage, Alaska, ke Chicago pada Rabu.

"Saya telah menyelesaikan balapan dari Kanada ke Meksiko melalui Pegunungan Rocky sebanyak lima kali,” kata Wilcox, melansir New York Times.

“Saya balapan melintasi Amerika dan menang secara keseluruhan, bahkan mengalahkan putra. Jadi saya punya pengalaman dalam balapan yang memakan waktu sekitar dua minggu," sambungnya.

(Foto: Instagram/@rugilekaladyte)

Namun Wilcox mengaku belum pernah berkompetisi dalam perlombaan yang memakan waktu selama itu. “Untuk balapan yang lebih pendek, saya mencoba membatasi waktu tidur,” kata Wilcox.

“Untuk ini, saya lebih memerhatikan diri sendiri dan bersenang-senang. Itu mungkin perjalanan paling menyenangkan dalam hidupku," tambahnya.

Dikarenakan lautan mendominasi permukaan bumi, perjalanan keliling dunia dengan sepeda dianggap mustahil, sehingga Guinness menetapkan peraturan untuk menentukan apa yang penting. Wilcox harus menyelesaikan 18.000 mil perjalanan pulang-pergi. Ia harus melewati dua titik antipodal, yaitu Madrid dan Wellington.

Perencanaan perjalanan merupakan tantangan logistik. Wilcox diperkirakan akan memecahkan rekor 124 hari yang ditetapkan Jenny Graham pada 2018, dengan perjalanan 108 hari. Hari itu seringkali menjadi hari yang panjang.