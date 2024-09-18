Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ngamuk Tak Diberi Minuman Beralkohol, Pria Lansia Diusir dari Pesawat

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |11:45 WIB
Ngamuk Tak Diberi Minuman Beralkohol, Pria Lansia Diusir dari Pesawat
Pesawat Singapore Airlines (Foto: Pexels)
A
A
A

SEORANG pria lansia asal Singapura diturunkan paksa setelah berbuat kasar terhadap pramugari. Ia diduga meminta minuman beralkohol sebelum pesawat lepas landas (take off), namun permintaannya ditolak hingga pria 71 tahun itu mengamuk.

Peristiwa ini terjadi pada pesawat Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ897. Penerbangan yang dijadwalkan lepas landas pada Selasa, 10 September, pukul 20.25 waktu Hong Kong itu baru berangkat pukul 23.00. 

Saat insiden itu terjadi, pilot memutuskan berbalik arah dekat landasan pacu di Bandara Internasional Hong Kong, demikian laporan Flightradar24

6 Etika Dasar di Pesawat yang Harus Dipahami oleh Penumpang

Pesawat tiba di Bandara Changi Singapura pada Rabu, 11 September 2024 sekitar pukul 02.48. Polisi mengungkap bahwa pelaku berkewarganegaraan Singapura berusia 71 tahun dan bermarga Tan. 

Pelaku telah diserahkan kepada pihak berwenang di Bandara Internasional Hong Kong. Juru bicara Singapore Airlines menegaskan bahwa prioritas utama mereka adalah keselamatan penumpang dan stafnya. 

 

Halaman:
1 2
      
