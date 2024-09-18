Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Macet Horor di Puncak saat Long Weekend, Kemenparekraf: Ada 150 Ribu Kendaraan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |07:07 WIB
Macet Horor di Puncak saat <i>Long Weekend</i>, Kemenparekraf: Ada 150 Ribu Kendaraan
Jalur Puncak, Bogor macet parah (Foto: Okezone/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

KEMACETAN parah di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat saat libur panjang long weekend Maulid Nabi Muhammad pada 16 September 2024 menjadi sorotan tajam. Jalanan puncak macet total imbas membeludaknya wisatawan di libur panjang ini.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Nia Niscaya berkata, volume kendaraan meningkat akibat libur panjang, sehingga banyak pengunjung yang terjebak macet selama berjam-jam. 

“Ambang dalam batas jalur puncak selama 1 jam seharusnya dilintasi 1.500-2.000 kendaraan, baik roda empat maupun roda dua. Namun berdasarkan data dari Satlantas Bogor, mencapai 2.800 dari pukul 06.00 - 07.00 pagi pada tanggal 15 September 2024,” ungkap Nia dalam Weekly Brief with Sandi Uno, Selasa, 17 September 2024.

Nia menjelaskan, data yang disampaikan Kapolres Bogor, Jawa Barat mengungkap bahwa volume kendaraan yang melintasi jalur Puncak, Bogor ini bisa mencapai 150 ribu pada libur panjang kemarin. Volume itu bahkan melebihi kapasitas jalan sehingga menimbulkan kepadatan yang luar biasa saat long weekend.

“Dari data Kapolres Bogor, yang masuk jalur Puncak pada long weekend mencapai 150 ribu kendaraan, sedangkan kapasitas jalanan Puncak Bogor hanya mampu menampung 70 ribu kendaraan,” katanya.

Tak dipungkiri destinasi wisata serta kawasan Puncak, Bogor masih menjadi wilayah primadona bagi para wisatawan untuk menghabiskan waktu liburan. Hal ini membuat jalur menuju Puncak Bogor kerap padat hingga macet parah lantaran ratusan ribu kendaraan yang selalu memadati saat long weekend.

Selain itu, adapula berbagai faktor yang menyebabkan jalur Puncak Bogor kerap dilanda kemacetan saat momen liburan seperti kurangnya lahan parkir, adanya pasar-pasar hingga kendaraan yang kerap menyerobot jalan.

 

