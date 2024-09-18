Potret Reaksi IShowSpeed Coba Makan Nasi Padang, Melotot Kepedasan!

YOUTUBER fenomenal iIShowSpeed, diketahui sudah sampai di Indonesia hari ini, Rabu (18/9/2024). Sesampainya di Tanah Air, ia menyapa masyarakat dan para penggemarnya dengan melakukan live streaming.

iIShowSpeed langsung melakukan siaran langsung berkunjung ke salah satu destinasi wisata terkenal di Jakarta, Kawasan Kota Tua. Seluruh kegiatannya di Kota Tua dirangkum dalam foto dan video yang dibagikan akun X @speedupdates1.

Salah satu momen yang menciptakan keriuhan di tengah keramaian Kota Tua adalah saat pemilik nama asli Darren Jason Watkins Jr itu, ternyata mencoba untuk makan salah satu makanan khas Indonesia, Nasi Padang.

Mengenakan kemeja bermotif batik yang diberkan oleh fans DENGAN logo IShowSpeed United, menyerupai logo Manchester United. IShowSpeed tampak bersemangat untuk mencicipi salah satu kuliner asli Indonesia yang paling terkenal tersebut.

Cara makan nasi padang IShowSpeed pun terbilang agak lain. Pasalnya, ua mengenggam bungkus kertas Nasi Padang tersebut di tangan tanpa wadah, dan langsung melahapnya dengan mulutnya seperti sedang menggigit, bukan menyuap dengan tangan.

Menariknya lagi, IShowSpeed tak sengaja menggigit daun pisang yang seharusnya hanya menjadi alas dari bungkusan nasi padang tersebut.

"Speed ​​mencoba hidangan pedas tradisional Indonesia untuk pertama kalinya," bunyi cuitan di akun X @speedupdates1, dikutip Rabu (18/9/2024)