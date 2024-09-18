IShowSpeed Punya Cara Unik Makan Nasi Padang saat Live Streaming di Jakarta

IShowSpeed Punya Cara Unik Makan Nasi Padang saat Live Streaming di Jakarta (Foto: X)

YouTuber IShowSpeed tengah berada di Jakarta, Indonesia. Di sela kegiatannya, IShowSpeed mengunjungi sejumlah tempat ikonik di Jakarta, salah satunya Kota Tua.

Saat berada di Kota Tua, IShowSpeed terlihat menyantap Nasi Padang di tengah fans-nya. Nasi Padang itu terlihat dibungkus dengan kertas dan daun pisang terletak di dalamnya sebagai alas nasi.

Ada yang menarik saat IShowSpeed memakan Nasi Padang. Ia terlihat mengenggam bungkusan Nasi Padang dan langsung melahapnya dengan mulutnya seperti sedang menggigit.

IShowSpeed Punya Cara Unik Makan Nasi Padang (Foto: X)

Padahal, Nasi Padang biasanya dimakan dengan tangan ataupun alat makan seperti sendok. Saat memakan, IShowSpeed terlihat tidak sengaja menggigit daun pisang yang seharusnya hanya menjadi alas dari bungkusan nasi padang tersebut.

"Speed ​​mencoba hidangan pedas tradisional Indonesia untuk pertama kalinya," bunyi cuitan di akun X @speedupdates1, dikutip Rabu (18/9/2024).

Ekspresi Speed tampak terkejut saat gigitan pertama nasi padang itu masuk ke mulutnya. Dia berteriak disahuti oleh para fans yang mengerubunginya.

Lalu, Speed tampak mengipas-ngipas di depan mulutnya, menunjukkan gestur bahwa dirinya tak tahan dengan rasa pedas dari nasi padang tersebut.

(Kemas Irawan Nurrachman)