Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

IShowSpeed Punya Cara Unik Makan Nasi Padang saat Live Streaming di Jakarta

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |19:42 WIB
IShowSpeed Punya Cara Unik Makan Nasi Padang saat Live Streaming di Jakarta
IShowSpeed Punya Cara Unik Makan Nasi Padang saat Live Streaming di Jakarta (Foto: X)
A
A
A

YouTuber IShowSpeed tengah berada di Jakarta, Indonesia. Di sela kegiatannya, IShowSpeed mengunjungi sejumlah tempat ikonik di Jakarta, salah satunya Kota Tua.

Saat berada di Kota Tua, IShowSpeed terlihat menyantap Nasi Padang di tengah fans-nya. Nasi Padang itu terlihat dibungkus dengan kertas dan daun pisang terletak di dalamnya sebagai alas nasi.

Ada yang menarik saat IShowSpeed memakan Nasi Padang. Ia terlihat mengenggam bungkusan Nasi Padang dan langsung melahapnya dengan mulutnya seperti sedang menggigit.

IShowSpeed Punya Cara Unik Makan Nasi Padang (Foto: X)
IShowSpeed Punya Cara Unik Makan Nasi Padang (Foto: X)

Padahal, Nasi Padang biasanya dimakan dengan tangan ataupun alat makan seperti sendok. Saat memakan, IShowSpeed terlihat tidak sengaja menggigit daun pisang yang seharusnya hanya menjadi alas dari bungkusan nasi padang tersebut.

"Speed ​​mencoba hidangan pedas tradisional Indonesia untuk pertama kalinya," bunyi cuitan di akun X @speedupdates1, dikutip Rabu (18/9/2024). 

Ekspresi Speed tampak terkejut saat gigitan pertama nasi padang itu masuk ke mulutnya. Dia berteriak disahuti oleh para fans yang mengerubunginya.

Lalu, Speed tampak mengipas-ngipas di depan mulutnya, menunjukkan gestur bahwa dirinya tak tahan dengan rasa pedas dari nasi padang tersebut.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/298/3081623/special_report_polemik_rumah_makan_padang_harus_warga_asli_minang-Ej61_large.jpg
SPECIAL REPORT: Polemik Rumah Makan Padang Harus Warga Asli Minang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/298/3081253/viral_aksi_razia_rumah_makan_padang_ketua_ikm_ayah_azizah_salsha_siapapun_boleh_jual_nasi_padang-YcHj_large.jpg
Viral Aksi Razia Rumah Makan Padang, Ketua IKM Ayah Azizah Salsha: Siapapun Boleh Jual Nasi Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/612/3081153/viral_ormas_pasang_poster_lisensi_rumah_makan_padang_yang_asli_orang_minang-3R85_large.jpg
Viral Ormas Pasang Poster Lisensi Rumah Makan Padang yang Asli Orang Minang, Netizen: Rasis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/612/3080177/makan_nasi_padang_pakai_tangan_vs_pakai_sendok_enak_yang_mana-PdaH_large.jpg
Makan Nasi Padang Pakai Tangan vs Pakai Sendok, Enak yang Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/298/3080170/rumah_makan_nasi_padang_yang_diacak_acak_ormas_jual_dengan_harga_rp10_ribu-MJWo_large.JPG
Rumah Makan Nasi Padang yang Diacak Acak Ormas Jual dengan Harga Rp10 Ribu, Chef Stefu Santoso: Itu Strategi Dagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/298/3080166/viral_oknum_ormas_acak_acak_rumah_makan_gegara_pemilik_bukan_asli_padang-X9Cp_large.JPG
Viral Oknum Ormas 'Acak-Acak' Rumah Makan Gegara Pemilik Bukan Asli Padang, Chef Stefu Santoso: Bisnis Kuliner Tak Mengenal Ras
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement