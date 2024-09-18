IShowSpeed Makan Nasi Padang, Ini Kandungan Gizi di Dalamnya

YouTuber fenomenal IShowSpeed tengah berkunjung ke Indonesia hari ini dan mencoba makanan nasi padang. Ini terjadi saat dirinya singgah di Kota Tua, Jakarta.

Cara makan nasi padang IShowSpeed pun terbilang berbeda. Dia mengenggam bungkusan nasi padang dan langsung melahapnya dengan mulutnya seperti sedang menggigit, bukan menyuap dengan tangan.

Menariknya lagi, IShowSpeed juga menggigit daun pisang yang seharusnya hanya menjadi alas dari bungkusan nasi padang tersebut.

"Speed ​​mencoba hidangan pedas tradisional Indonesia untuk pertama kalinya," bunyi cuitan di akun X @speedupdates1, dikutip Rabu (18/9/2024).

Nasi Padang merupakan makanan Indonesia yang terbilang sangat populer baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tidak sedikit warga negara asing ingin mencicipi kelezatan Nasi Padang.