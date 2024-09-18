Intip Koleksi Perhiasan Rancangan Nyoman Nuarta, Perancang Istana Garuda di IKN

NYOMAN Nuarta merupakan salah satu sosok pematung dan seniman ternama Indonesia yang namanya belakangan tengah populer. Ia dikenal luas atas karya patung monumentalnya dan kontribusinya terhadap seni kontemporer di Indonesia.

Karya ikoniknya adalah patung Garuda Wisnu Kencana di Bali dan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), namun, tak banyak yang tahu, seniman berusia 72 tahun ini rupanya belakangan tak hanya disibukkan mendesain Istana Garuda IKN, namun juga menuangkan karyanya lewat produk perhiasan.

Ya, siapa sangka, karya Nyoman Nuarta yang selama ini dikenal maskulin dan gagah, kini hadir dalam bentuk karya perhiasan yang begitu cantik dan feminin, namun tetap mengedepankan ciri khas karyanya yang selalu bernuansa sarat culture.

Karya tersebut tertuang dalam wujud kolaborasinya dengan merek perhiasan terkenal di Tanah Air, yakni Passion Jewelry. Kolaborasi Passion dan Nyoman Nuarta ini merupakan perpaduan antara tradisi dan inovasi yang mengangkat kekayaan warisan budaya Indonesia.

Secara keseluruhan, koleksi kolaborasi Passion X Nyoman Nuarta ini menampilkan karya perhiasan yang didominasi dengan bentuk sayap Burung Garuda, yang menjadi ikon bangsa Indonesia.

Bentuk sayap Burung Garuda tersebut diaplikasikan dalam karya kalung, cincin, hingga gelang yang mengingatkan kita akan keindahan dan kemegahan Garuda Wisnu Kencana di Bali serta Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN)

Foto: MPI/ Wiwie

“Sebenarnya tidak mudah menerjemahkan karya pak Nyoman yang biasanya ukurannya monumental. Di sini kerja sama kita bukan main. Luar biasa, Kami memberikan beberapa desain ke tim Passion, kami tektokan,” ujar Artis Representative sekaligus putri dari Nyoman Nuarta, saat jumpa pers di Plaza Senayan, Jakarta, Rabu, (18/9/2024)