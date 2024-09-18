Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gunakan Formula Efek Zombie Bubble, Hello Bubble Diklaim Lebih Kuat Dua Kali Lipat

Nida Huwaida , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |18:54 WIB
Gunakan Formula Efek Zombie Bubble, Hello Bubble Diklaim Lebih Kuat Dua Kali Lipat
Girl group asal Korea Selatan, aespa (Foto: Dok mise en scena)
Pewarna rambut sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Kebutuhan untuk menghasilkan warna rambut yang dua kali lebih tahan lama, menjadi hal yang diinginkan pencinta gaya hidup.

Dengan kemampuan tersebut, diharapkan lebih efisien dan efektif sehingga tidak perlu lagi melakukan pengecatan rambut berulang kali. Melihat pasar tersebut, Hello Bubble mengembangkan formula Efek Zombie Bubble yang diklaim lebih kuat dua kali lipat.

"Kami memahami bahwa konsumen menginginkan produk pewarna rambut yang tidak hanya praktis dan mudah digunakan, tetapi juga memberikan hasil yang tahan lama. Oleh karena itu, kami mengembangkan formula dengan efek Zombie Bubble untuk memastikan konsumen mendapatkan hasil terbaik, baik dari segi ketahanan warna maupun kenyamanan penggunaan,” kata Jaehun Chang selaku Brand Manager mise en scena Indonesia di Jakarta.

Formula dengan efek Zombie Bubble, lanjut Jaehun, bebas dari amonia sehingga aman untuk semua jenis rambut. Pigmen warnanya juga dirancang untuk memberikan hasil yang tahan lama, dengan warna yang tetap cerah dan hidup bahkan setelah beberapa kali pencucian.

Inovasi ini dikembangkan berdasarkan data kolorimetrik dari pewarnaan 6.417 sampel rambut asli yang dipatenkan bersama dengan Color Lab Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST).  

Mise en scena juga menggandeng salah satu girl group asal Korea Selatan, aespa. Beranggotakan Karina, Giselle, Winter dan Ningning dikenal dengan konsepnya yang unik. Nama aespa sendiri merupakan singkatan dari avatar, experience, dan aspect, yang menggambarkan pertemuan dunia baru melalui avatar dan diri lain.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
