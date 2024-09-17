Pasangan Viral Ketemu Ridwan Kamil di Lampu Merah, Kini Resmi Menikah

PASANGAN yang sempat viral karena bertemu Ridwan Kamil di lamph merah akhirnya melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Pasangan yang diketahui bernama Dhila Aul dan Reivaldo telah resmi menikah.

Beruntungnya, pernikahan mereka dibiayai oleh seorang influencer Arief Muhammad, yang memiliki berbagai cabang lini bisnis. Sayangnya, pernikahan mereka tidak dihadiri oleh Ridwan Kamil yang mereka minta menjadi saksi ketika menggelar hari bahagia

Arief Muhammad mengunjungi akun Instagram @dhilaaul dan menuliskan komentar, "Mau nikah tahun ini nggak? Biar kita modalin." Komentar tersebut langsung disetujui oleh pasangan tersebut hingga akhirnya mereka menggelar hari bahagia.

"Jodoh dan rejeki emang bener-bener udah diatur ya sama yang di atas. selamat untuk @dhilaaul dan @reivlo, akhirnya sah juga sebagai suami istri. Alhamdulillah dilancarkan jalannya. Senang sekali bisa nepatin janji untuk modalin nikah. Lumayan kan Dhila-Rei jadi bisa hemat, tabungannya bisa untuk modal menjalani rumah tangga aja," tulis Arief Muhammad dalam unggahan resminya.

Kehadiran Arief Muhammad dalam pernikahan tersebut menambah semarak acara, dan unggahannya menunjukkan betapa spesialnya momen itu. Pasangan yang pernah menjadi sorotan publik ini kini resmi mengikat janji suci, mengakhiri perjalanan cinta mereka dengan penuh kebahagiaan.

Arief Muhammad hadir dalam pernikahan tersebut bukan sebagai tamu biasa, melainkan saksi pernikahan. Terlihat prosesi pernikahan tersebut berlangsung lancar dan penuh khidmat.

Selain itu, Arief Muhammad menepati janjinya untuk membantu memodali pernikahan pasangan yang sempat viral ini. Sesuai dengan ucapannya, Arief melunasi janjinya dengan memberikan dukungan finansial untuk pernikahan mereka.