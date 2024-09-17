Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pasangan Viral Ketemu Ridwan Kamil di Lampu Merah, Kini Resmi Menikah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |07:08 WIB
Pasangan Viral Ketemu Ridwan Kamil di Lampu Merah, Kini Resmi Menikah
Pasangan Viral Ketemu Ridwan Kamil. (Foto: Instagram)Pasangan Viral Ketemu Ridwan Kamil. (Foto: Instagram)
A
A
A

PASANGAN yang sempat viral karena bertemu Ridwan Kamil di lamph merah akhirnya melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Pasangan yang diketahui bernama Dhila Aul dan Reivaldo telah resmi menikah.

Beruntungnya, pernikahan mereka dibiayai oleh seorang influencer Arief Muhammad, yang memiliki berbagai cabang lini bisnis. Sayangnya, pernikahan mereka tidak dihadiri oleh Ridwan Kamil yang mereka minta menjadi saksi ketika menggelar hari bahagia

Arief Muhammad mengunjungi akun Instagram @dhilaaul dan menuliskan komentar, "Mau nikah tahun ini nggak? Biar kita modalin." Komentar tersebut langsung disetujui oleh pasangan tersebut hingga akhirnya mereka menggelar hari bahagia.

Dhila Aul dan Reivaldo

"Jodoh dan rejeki emang bener-bener udah diatur ya sama yang di atas. selamat untuk @dhilaaul dan @reivlo, akhirnya sah juga sebagai suami istri. Alhamdulillah dilancarkan jalannya. Senang sekali bisa nepatin janji untuk modalin nikah. Lumayan kan Dhila-Rei jadi bisa hemat, tabungannya bisa untuk modal menjalani rumah tangga aja," tulis Arief Muhammad dalam unggahan resminya.

Kehadiran Arief Muhammad dalam pernikahan tersebut menambah semarak acara, dan unggahannya menunjukkan betapa spesialnya momen itu. Pasangan yang pernah menjadi sorotan publik ini kini resmi mengikat janji suci, mengakhiri perjalanan cinta mereka dengan penuh kebahagiaan.

Arief Muhammad hadir dalam pernikahan tersebut bukan sebagai tamu biasa, melainkan saksi pernikahan. Terlihat prosesi pernikahan tersebut berlangsung lancar dan penuh khidmat.

Selain itu, Arief Muhammad menepati janjinya untuk membantu memodali pernikahan pasangan yang sempat viral ini. Sesuai dengan ucapannya, Arief melunasi janjinya dengan memberikan dukungan finansial untuk pernikahan mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191998//viral-r6Og_large.jpg
Viral! Sejumlah Orang di Pulogadung Jaktim Siram Air Keras ke Petugas Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191993//viral-6ZqM_large.jpg
Viral Bandit Pencuri Motor Bawa Senpi di Kembangan Jakbar saat Libur Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191988//viral-ykAh_large.jpg
Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM di Lhokseumawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/18/3191962//tangkapan_layar_video_viral_dokter_pukuli_pasiennya-huNZ_large.jpg
Viral, Dokter Berkali-kali Pukuli Pasien saat Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191960//aura_kasih-7EgF_large.jpg
Aura Kasih Unggah Liburan di Jepang, Netizen: Puas-Puasin Mbak sebelum Dipanggil KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/33/3191926//aura_kasih-MECP_large.jpg
10 Pria Pernah Dekat dengan Aura Kasih sebelum Diisukan Jadi Wanita Simpanan RK
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement