Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Harga Boneka Labubu Mahal, Anak Ini Buat Sendiri untuk Diberikan sang Kakak Bikin Terharu

Resi Safitri , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |19:31 WIB
Harga Boneka Labubu Mahal, Anak Ini Buat Sendiri untuk Diberikan sang Kakak Bikin Terharu
Harga Boneka Labubu Mahal, Anak Ini Buat Sendiri untuk Diberikan sang Kakak Bikin Terharu
A
A
A

BONEKA LABUBU saat ini menjadi viral dan menjadi perbincangan. Harganya yang melambung tinggi, anak ini terpaksa membuat Boneka Labubu untuk di berikan kepada sang kakak.

Aksi inipun membuat netizen terharu dan menyebut bahwa Boneka Labubu buatan sang adik sebagai boneka yang tidak ternilai harganya.

Labubu, terinspirasi dari dongeng Nordik dan kini menjadi tren di kalangan selebriti serta masyarakat luas. Harga resmi boneka Labubu bervariasi, bergantung pada ukuran dan edisinya.

Harga Boneka Labubu Mahal, Anak Ini Buat Sendiri untuk Diberikan sang Kakak Bikin Terharu
Harga Boneka Labubu Mahal, Anak Ini Buat Sendiri untuk Diberikan sang Kakak Bikin Terharu

Untuk ukuran kecil, Boneka Labubu berkisar harga antara Rp400.000 hingga Rp800.000 per item. Kepopuleran boneka ini bahkan menyebabkan antrean panjang di sebuah pusat perbelanjaan. Tidak hanya itu, jumlah barang yang tidak sebanding dengan permintaan, sempat menimbulkan keributan.

Dikutip dari akun X @whitefxngg, Selasa (17/9/2024) sang netizen menyebut adiknya memberi hadiah mainan Labubu untuk sang kakak. Sang adik, dengan modal merakit sendiri dengan bahan-bahan sederhana dengan menggambar sendiri di kertas lalu ditempel dengan lem, karena tak punya uang untuk membeli boneka Labubu yang asli.

“My lil brother can’t afford labubu for my sister, so he made one himself, redraw manual terus digelembungin pake solatip,” bunyi cuitan viral @whitefxngg yang sudah mendapatkan kurang lebih 3 juta kali penayangan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068575/4_fakta_labubu_peri_pop_mart_yang_disukai_termasuk_lisa_blackpink-Ax2C_large.jpg
4 Fakta Labubu, Peri Pop Mart yang Disukai Lisa Blackpink dan Diburu Penggemar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/612/3191148//labubu-uoMF_large.jpg
Sempat Booming Berkat Lisa BLACKPINK, Labubu Mulai Ditinggalkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/206/3183993//boneka_labubu-OyLY_large.jpg
Labubu akan Dijadikan Film oleh Sony, Gebrakan Baru di Industri Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/612/3162118//lisa-w2Ec_large.jpg
Usai Labubu, Lisa BLACKPINK Koleksi Boneka Crybaby
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/629/3160747//paris-U7bC_large.jpg
Gemas! Paris Hilton Main Rumah-Rumahan Bareng Anak, Ada Boneka Labubu Raksasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3154051//boneka_labubu_seukuran_manusia_terjual_dengan_harga_lebih_dari_rp2_miliar-ek2h_large.jpg
Jadi Mainan Termahal, Boneka Labubu Seukuran Manusia Terjual Seharga Lebih dari Rp2 Miliar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement