Harga Boneka Labubu Mahal, Anak Ini Buat Sendiri untuk Diberikan sang Kakak Bikin Terharu

Harga Boneka Labubu Mahal, Anak Ini Buat Sendiri untuk Diberikan sang Kakak Bikin Terharu

BONEKA LABUBU saat ini menjadi viral dan menjadi perbincangan. Harganya yang melambung tinggi, anak ini terpaksa membuat Boneka Labubu untuk di berikan kepada sang kakak.

Aksi inipun membuat netizen terharu dan menyebut bahwa Boneka Labubu buatan sang adik sebagai boneka yang tidak ternilai harganya.

Labubu, terinspirasi dari dongeng Nordik dan kini menjadi tren di kalangan selebriti serta masyarakat luas. Harga resmi boneka Labubu bervariasi, bergantung pada ukuran dan edisinya.

Harga Boneka Labubu Mahal, Anak Ini Buat Sendiri untuk Diberikan sang Kakak Bikin Terharu

Untuk ukuran kecil, Boneka Labubu berkisar harga antara Rp400.000 hingga Rp800.000 per item. Kepopuleran boneka ini bahkan menyebabkan antrean panjang di sebuah pusat perbelanjaan. Tidak hanya itu, jumlah barang yang tidak sebanding dengan permintaan, sempat menimbulkan keributan.

Dikutip dari akun X @whitefxngg, Selasa (17/9/2024) sang netizen menyebut adiknya memberi hadiah mainan Labubu untuk sang kakak. Sang adik, dengan modal merakit sendiri dengan bahan-bahan sederhana dengan menggambar sendiri di kertas lalu ditempel dengan lem, karena tak punya uang untuk membeli boneka Labubu yang asli.

“My lil brother can’t afford labubu for my sister, so he made one himself, redraw manual terus digelembungin pake solatip,” bunyi cuitan viral @whitefxngg yang sudah mendapatkan kurang lebih 3 juta kali penayangan tersebut.