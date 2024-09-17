Asal-usul Lagu Panjang Umurnya, Aslinya dari Belanda?

LAGU Panjang Umurnya pasti sudah tidak asing di telinga semua orang, pria, wnaita, tua, muda semua hapal lagu perayaan satu ini.

Meski semua orang hapal, familiar dan pernah menyanyikannya di momen perayaan ulang tahun, tapi mungkin tak banyak yang tahu asal-usul di baliknya.

Ternyata asal-usul sejarah di dalamnya, berhubungan dengan Belanda, yang mana memang pernah menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang lama. Asal-usul lagu Panjang Umurnya ini, diungkapkan melalui akun TikTok milik @ajeng.kamaratih_

“Pas ultah kemarin dirayain versi Belanda nya, lah ternyata lagu ini diadaptasi orang Indonesia dari zaman Belanda,” tulis @ajeng.kamaratih_ sebagai keterangan video, dikutip Selasa (17/9/2924)

Dalam cuplikannya, ia membagikan momen menarik saat dirinya merayakan ulang tahun yang ke-38 tahun di negeri kincir angin tersebut, kemudian ia merasa terkejut saat dinyanyikan lagu ulang tahun dalam bahasa Belanda namun ternyata artinya sama dengan bahasa Indonesia.

Foto: TikTok @ajeng.kamaratih_

Beberapa kata yang memiliki arti yang sama seperti “lang zal ze leven” yang artinya “panjang umurnya” dan artinya lainnya adalah “In de gloria” yang berarti “serta mulia.”