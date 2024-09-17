Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Prilly Latuconsina Diving di Pulau Alor, Pelipur Lara saat Gelisah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |19:03 WIB
Potret Prilly Latuconsina Diving di Pulau Alor, Pelipur Lara saat Gelisah
Potret Prilly Latuconsina Diving di Pulau Alor, Pelipur Lara saat Gelisah (Foto: Instagram)
A
A
A

PRILLY Latuconsina terus menekuni hobi divingnya. Belum lama ini, ia diketahui tengah menikmati liburan di Pulau Alor sembari melakoni divingnya.

Keindahan pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste itu memikat hati Prilly. Ini terlihat dari empat potret Prilly Latuconsina saat Diving di Pulau Alor seperti dinukil dari laman Instagramnya @Prillylatuconsina96:

1. Menikmati Keindahan Terumbu Karang

Salah satu keindahan bawah laut di laut Pulau Alor yakni terumbu karang. Prilly tak ingin ketinggalan menikmati keindahannya.

Potret Prilly Latuconsina Diving di Pulau Alor, Pelipur Lara saat Gelisah
Potret Prilly Latuconsina Diving di Pulau Alor, Pelipur Lara saat Gelisah (Foto: Instagram)

2. Menyelam Layaknya Profesional

Setiap spot di Pulau Alor membuat Prilly tidak ingin tertinggal moment-nya. Ia pun tampak sangat lihai saat mengeksplor keindahan bawah laut tersebut layaknya profesional.

Potret Prilly Latuconsina Diving di Pulau Alor, Pelipur Lara saat Gelisah (Foto: Instagram)
Potret Prilly Latuconsina Diving di Pulau Alor, Pelipur Lara saat Gelisah (Foto: Instagram)
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3061260/prilly_latuconsina-ADwF_large.jpg
Prilly Latuconsina Rupanya Sempat Bercita-cita Jadi Dokter Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3060999/andre_taulany-wlfX_large.jpg
Beri Nasihat Pernikahan untuk Prilly Latuconsina, Andre Taulany Disebut Curhat Colongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/194/3050985/prilly_latuconsina-oSEg_large.jpg
Prilly Latuconsina Ngaku Hemat Biaya Belanja Pakaian sejak Kurus, Pakai Ukuran Anak 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/33/3050845/prilly_latuconsina-u7d5_large.jpg
Prilly Latuconsina Bisa Pakai Celana Anak 10 Tahun Usai Bobot Tubuhnya Turun Drastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/33/3050653/prilly_latuconsina-5I82_large.jpg
Prilly Latuconsina Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan dengan Bahasa Isyarat, Tuai Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/194/3048481/prilly_latuconsina-kGna_large.jpg
Terlihat Simpel, Jam Tangan Prilly Latuconsina Ternyata Harganya Rp23 Juta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement