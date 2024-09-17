Potret Prilly Latuconsina Diving di Pulau Alor, Pelipur Lara saat Gelisah

PRILLY Latuconsina terus menekuni hobi divingnya. Belum lama ini, ia diketahui tengah menikmati liburan di Pulau Alor sembari melakoni divingnya.

Keindahan pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste itu memikat hati Prilly. Ini terlihat dari empat potret Prilly Latuconsina saat Diving di Pulau Alor seperti dinukil dari laman Instagramnya @Prillylatuconsina96:

1. Menikmati Keindahan Terumbu Karang

Salah satu keindahan bawah laut di laut Pulau Alor yakni terumbu karang. Prilly tak ingin ketinggalan menikmati keindahannya.

2. Menyelam Layaknya Profesional

Setiap spot di Pulau Alor membuat Prilly tidak ingin tertinggal moment-nya. Ia pun tampak sangat lihai saat mengeksplor keindahan bawah laut tersebut layaknya profesional.