HOME WOMEN LIFE

Intip Visual Terbaru Amanda Manopo yang Dibilang Mirip Wika Salim, Bikin Netizen Kecele!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |19:30 WIB
Intip Visual Terbaru Amanda Manopo yang Dibilang Mirip Wika Salim, Bikin Netizen Kecele!
Intip Visual Amanda Manopo yang Dibilang Mirip Wika Salim (Foto: Instagram @itsme.mandaskatic)
A
A
A

VISUAL gaya Amanda Manopo mendadak bikin para netizen kecele, karena pangling. Hal ini bermula saat Amanda membuat konten vuideo terbaru di akun TikTok miliknya, @agml612.

Dalam video yang ia unggah, bintang sinetron Ikatan Cinta ini asyik berjoget dengan luwes diiringi lantunan musik dangdut. Alih-alih mengomentari tarian lawan main Arya Saloka tersebut, sebagian netizen justru lebih memperhatikan penampilan mantan kekasih Billy Syahputra itu terlihat berbeda dengan bobot tubuh yang semakin langsing.

Amanda sendiri dalam video tampil kasual dengan cardigan putih krem yang dipadukan dengan celana jeans panjang, dipadu aksesori berupa kacamata hitam sambil asyik bergoyang. Tak hanya tubuh yang makin ramping, bentuk garis wajah Amanda juga semakin tirus sehingga makin bikin netizen pangling dibuatnya.

Ssbelumnya, Amanda Manopo sempat mengungkap bahwa dirinya menajalani diet untuk menurunkan bobot tubuhnya. Ia mengaku dietnya tersebut berhasil membuatnya turun berat badan hingga 15 kilogram.

Amanda Manopo (TikTok)

Halaman:
1 2
      
