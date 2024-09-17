4 Potret Momen Mikha Tambayong Rayakan Ultah ke-30, Makin Mesra dengan Suami

MIKHA Tambayong tengah berbahagia, karena sedang merayakan ulang tahunnya tepat yang ke-30. Momentum ini turut dirasakan para netizen usai Mikha membagikan kebahagiaan itu di akun Instagram pribadinya, @mikatambayong.

Melalui foto-foto yang diunggah sang aktris, bintang serial Teluh Darah itu terlihat merayakan ulang tahunnya bersama sanak keluarga dan juga sang suami tercinta, Deva Mahenra. Meski dirayakan dengan pesta sederhana, namun tetap penuh kehangatan ini begitu terasa bahagia.

Mikha juga tampil cantik dan elegan di perayaan ulang tahunnya ini. Ia juga tak segan pamer kemesraan bersama suami tercinta.

Penasaran seperti apa potret keseruan ulang tahun Mikha Tambayong yang juga makin mesra dengan Deva Mahenra? Yuk intip posenya dari Instagram, @mikhatambayong, Selasa (17/9/2024)

1. Pose manis bareng suami: Pose manis Mikha bareng Deva Mahenra. Di ulang tahun Mikha ini, terlihat Deva memberikan kejutan spesial untuk sang istri tersayang.

Dalam foto ini, terlihat Mikha dan Deva berpose bersama di pesta ulang tahun ini. Terlihat keduanya begitu serasi dengan Mikha memegang bouqet bunga yang indah.

2. Makin mesra dan lengket: Kemesraan keduanya juga terlihat di momen ulang tahun Mikha Tambayong tahun ini. Mikha dan Deva terlihat berpose sambil saling merangkul erat dan begitu menggemaskan.

Senyum bahagia juga terpancar dari wajah pasangan suami-istri muda ini.