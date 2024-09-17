Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Momen Mikha Tambayong Rayakan Ultah ke-30, Makin Mesra dengan Suami

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |15:30 WIB
4 Potret Momen Mikha Tambayong Rayakan Ultah ke-30, Makin Mesra dengan Suami
Potret Momen Mikha Tambayong Rayakan Ultah ke-30 (Foto: Instagram @miktambayong)
A
A
A

MIKHA Tambayong tengah berbahagia, karena sedang merayakan ulang tahunnya tepat yang ke-30. Momentum ini turut dirasakan para netizen usai Mikha membagikan kebahagiaan itu di akun Instagram pribadinya, @mikatambayong.

Melalui foto-foto yang diunggah sang aktris, bintang serial Teluh Darah itu terlihat merayakan ulang tahunnya bersama sanak keluarga dan juga sang suami tercinta, Deva Mahenra. Meski dirayakan dengan  pesta sederhana,  namun tetap penuh kehangatan ini begitu terasa bahagia.

Mikha juga tampil cantik dan elegan di perayaan ulang tahunnya ini. Ia juga tak segan pamer kemesraan bersama suami tercinta.

Penasaran seperti apa potret keseruan ulang tahun Mikha Tambayong yang juga makin mesra dengan Deva Mahenra? Yuk intip posenya dari Instagram, @mikhatambayong, Selasa (17/9/2024)

1. Pose manis bareng suami: Pose manis Mikha bareng  Deva Mahenra. Di ulang tahun Mikha ini, terlihat Deva memberikan kejutan spesial untuk sang istri tersayang.

Mikha Tambayong ultah (IG)

Dalam foto ini, terlihat Mikha dan Deva berpose bersama di pesta ulang tahun ini. Terlihat keduanya begitu serasi dengan Mikha memegang bouqet bunga yang indah.

2. Makin mesra dan lengket: Kemesraan keduanya juga terlihat di momen ulang tahun Mikha Tambayong tahun ini. Mikha dan Deva terlihat berpose sambil saling merangkul erat dan begitu menggemaskan.

Mikha Tambayong ultah (IG)

Senyum bahagia juga terpancar dari wajah pasangan suami-istri muda ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191820//justin_hubner-oQVw_large.jpg
Dilamar Justin Hubner, Jennifer Coppen: My Dream Proposal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191814//erika_carlina-bOQR_large.JPG
Momen Erika Carlina Rayakan Natal Perdana Bareng Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191810//gisella_anastasya-Ny3K_large.jpg
Makna Natal Menurut Gisella Anastasia: Ini Waktunya untuk Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/194/3191749//aura-o4nv_large.jpg
4 Potret Lawas Aura Kasih yang Cantiknya Kebangetan dengan Pipi Tembem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191721//dj_panda-BFAG_large.jpeg
Terungkap, DJ Panda Sempat Ciptakan Lagu untuk Erika Carlina Sebelum Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191718//erika_carlina-fRGI_large.jpg
Terungkap Alasan Erika Carlina Sepakat Damai dengan DJ Panda
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement