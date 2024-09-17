Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bikin Haru, Viral Adik Bikin Boneka Labubu Sendiri untuk Kakak karena Tak Punya Uang

Resi Safitri , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |10:30 WIB
Bikin Haru, Viral Adik Bikin Boneka Labubu Sendiri untuk Kakak karena Tak Punya Uang
Viral Adik Bikin Labubu Sendiri untuk Kakak karena Tak Punya Uang (Foto: X @whitefxngg)
A
A
A

BONEKA Labubu, karakter monster menggemaskan saat ini tengah menjadi tren di kalangan masyarakat dan juga topik hangat pembicaraan para netizen di media sosial.

Kepopuleran boneka ini, bahkan menyebabkan antrean panjang di pusat perbelanjaan, hingga menimbulkan keributan karena stok yang tak berbanding lurus dengan tingginya permintaan masyarakat.

Labubu, terinspirasi dari dongeng Nordik, kini menjadi tren di kalangan selebriti dan masyarakat luas. Harga resmi boneka Labubu bervariasi, bergantung pada ukuran dan edisinya. Untuk ukuran kecil sendiri, harganya berkisar antara Rp 400.000 hingga Rp 800.000 per item. 

Meski harganya bisa mencapai jutaan rupiah, banyak orang tetap berbondong-bondong berlomba-lomba untuk memilikinya.

Namun di antara tren viral mengantre boneka Labubu, terselip cerita haru seorang adik untuk sang kakak. Dikutip dari akun X @whitefxngg, Selasa (17/9/2024) sang netizen menyebut  adiknya memberi hadiah mainan Labubu untuk sang kakak.

labubu viral

Sang adik, dengan modal merakit sendiri dengan bahan-bahan sederhana dengan menggambar sendiri di kertas lalu ditempel dengan lem, karena tak punya uang untuk membeli boneka Labubu yang asli.

labubu (X @whitefxngg)
Foto: X @whitefxngg

 “My lil brother can’t afford labubu for my sister, so he made one himself, redraw manual terus digelembungin pake solatip,” bunyi cuitan viral @whitefxngg yang sudah mendapatkan kurang lebih 3 juta kali penayangan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
